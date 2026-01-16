Rego defiende la reforma legal para tener en cuenta testimonios de niños de cualquier edad en investigaciones judiciales

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, atiende a los medios antes de participar en el acto 'Juventud en marcha: desbloqueando el futuro' organizado por CCOO Andalucía en Málaga. A 16 de enero de 2026, en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha señalado que ya tiene el borrador de la ampliación de Ley Orgánica de Protección de la Infancia Frente a la Violencia (Lopivi) que presenta como especial novedad que se tenga en cuenta los testimonios de niños y niñas de cualquier edad en procesos judiciales de investigaciones. Además, ha expresado su confianza de que esta reforma se aborden en Consejo de Ministros en el presente mes de enero.

Así lo ha asegurado Rego este viernes en Málaga, donde ha tomado parte en un charla en la que ha afrontado los retos y las preocupaciones de la juventud andaluza en el acto 'Juventud en marcha: desbloqueando el futuro', organizado por CCOO Andalucía.

"Tenemos ya hecho el borrador de ampliación de la Lopivi, de la Ley Orgánica de Protección de la Infancia Frente a la Violencia, y uno de los elementos que planteamos como novedad es que se tenga en cuenta el testimonio de todos los niños y niñas cuando estén en un proceso judicial de investigación. Es decir, que no haya un límite en los 12 años, sino que cualquier niño o niña de cualquier edad pueda ser tenido en cuenta", ha explicado la ministra tras ser preguntada por los periodistas.

Rego ha dicho que se trata "del derecho de la infancia a ser escuchada", y sobre los plazos, ha dicho que están esperando a que el Ministerio de Justicia haga las aportaciones, "y nuestra idea sería que fuera incluso en el mes de enero al Consejo de Ministros.

VALORA LA POSTURA DE SUMAR EN MATERIA DE VIVIENDA

La ministra de Juventud e Infancia también se ha referido al hecho de que desde IU y desde el grupo parlamentario de Sumar se está trabajando en una posibilidad de Real Decreto en el seno del Gobierno "para no apoyar ninguna medida que suponga un regalo fiscal para los grandes tenedores de vivienda", en referencia al anuncio de Pedro Sánchez en este sentido para los caseros que no aumenten el precio del alquiler.

A este respecto, Rego ha reafirmado e insistido en la postura de Sumar de apostar por medidas que supongan un aliviio para las personas que alquilan viviendas. "Porque creemos que tenemos que llevar a cabo políticas audaces que contribuyan a romper la burbuja especulativa de la vivienda, que contribuyan a volver a situar a la vivienda como un derecho y no como un bien de mercado", ha expuesto.

La minsistra también ha dicho que desde su formación política se trabaja en una propuesta "clave" que decayó en el Congreso de los Diputados en noviembre "pero recupera la idea de que no se pueda comprar vivienda con fines especulativos, sobre todo en zonas especialmente tensionadas" y orientada también a la regulación del alquiler turístico y de temporada y de gravar con impuestos a los grandes tenedores de vivienda.

Rego ha criticado la no aplicación de la Ley de Vivienda en las comunidades gobernadas por el PP y ha dicho que la política de este ámbito es una "emergencia" y requiere "que nos pongamos de acuerdo todos los niveles de administración, desde lo local hasta lo estatal, y que cada uno contribuya y empuje en la medida de sus responsabilidades".

La ministra ha ligado el problema del acceso a la vivienda a la "brecha terrible" de la pobreza infantil: "Porque las familias trabajadoras con hijos e hijas a cargo tienen que invertir una enorme cantidad de sus salarios en precisamente la cuestión de la vivienda. Por tanto, es un desafío como país", ha dicho.

ANIMA A EUROPA A REFLEXIONAR SOBRE SU ROL GEOESTRATÉGICO

Preguntada por el posible envío de tropas a Groelandia o a Ucrania en caso de que haya un acuerdo de paz, Sira Rego ha eludido pronunciarse al respecto, a la vez que ha afirmado que "lo que le toca a Europa es hacer una reflexión profunda acerca del rol que quiere jugar a nivel geoestratégico e internacional".

Para la ministra, Europa debe "dejar de ser funcional a los intereses de Estados Unidos, tener una posición propia y dentro de esa posición propia creo que lo que le toca es presionar a través de la diplomacia y presionar desde, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con acuerdos comerciales y demás".

"Que Europa tenga una posición propia y, por ejemplo, reducir la dependencia de la compra-venta de armas a Estados Unidos y plantearse otras cosas", ha concluido sobre este tema.

SISTEMA DE FINACIACIÓN AUTONÓMICA

Por último, preguntada por la propuesta de la ministra de Hacienda de un nuevo modelo de financiación autonómica, ha dicho que su postura y la de su formación política es que la ley "tiene que poner en el centro la garantía de los servicios públicos, la cohesión territorial y sobre todo que tenga capacidad de generar igualdad en el acceso a los derechos para todas las personas de nuestro país independientemente del territorio".

Además, ha valorado que con la reforma planteada "se está dando un paso en ese sentido", así como que en Andalucía, donde el presidente autonómico Juanma Moreno "pedía 4.000 millones euros más de financiación, la propuesta precisamente responde a esta demanda y a esta necesidad".

"Creo que hay que poner el foco en estos mecanismos de justicia, de redistribución, de igualdad y sobre todo de cohesión territorial y de garantía de derechos", ha concluido.