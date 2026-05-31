Renuevan el Certamen Nacional y Local de Poesía de Archidona (Málaga) con una nueva modalidad juvenil

El concejal de Cultura de Archidona , Pablo Garrido, y la bibliotecaria municipal. - AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA

MÁLAGA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Málaga ha publicado la convocatoria oficial del Certamen Concurso Nacional y Local de Poesía de la localidad malagueña de Archidona en una edición que conmemora los 48 años de historia de la iniciativa y arranca lo que desde la organización han calificado como la tercera etapa del concurso, marcada por una profunda modificación de sus bases.

El concejal de Cultura, Pablo Garrido, ha detallado que el cambio más significativo es la inclusión de una modalidad de poesía performativa urbana o 'spoken word', orientada a los jóvenes. Esta categoría permitirá a los participantes presentar sus obras en formato digital, mediante vídeo o audio, buscando un enfoque más dinámico.

En el apartado económico, el certamen abandona la tradicional estructura de tres galardonados para establecer un único ganador y un finalista por categoría. El ganador de la modalidad tradicional recibirá 1.400 euros, mientras que el finalista obtendrá 400 euros, han informado desde el Consistorio en una nota.

Por su parte, la nueva categoría juvenil y el certamen local contarán con premios de 700 euros para el ganador y 400 euros para el finalista. Junto a la cuantía económica, los premiados recibirán una medalla conmemorativa de plata grabada con el escudo del Ayuntamiento, símbolo de representación institucional.

La bibliotecaria municipal, Soledad Nuevo, ha explicado que el objetivo principal es fomentar la participación del sector demográfico comprendido entre los 15 y los 25 años y ha subrayado la complejidad del proceso administrativo para sacar adelante estas nuevas bases.

El periodo para la recepción de poemas finalizará el próximo 22 de junio. El jurado emitirá su fallo el 6 de julio, y el acto oficial de entrega de premios tendrá lugar el sábado 18 de julio en la Plaza de la Constitución. Como es tradición, los textos premiados serán publicados posteriormente en la revista oficial de la Feria de Agosto.