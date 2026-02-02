Reparten garrafas en Benaoján (Málaga) tras declarar el agua no potable en el municipio debido al efecto de las lluvias

Benaoján, en la Serranía de Ronda, reparte garrafas de agua entre sus vecinos y mantiene infraestructuras cerradas como la zona de obras del puente de la estación debido al efecto adverso de las fuertes lluvias en la zona durante los últimos días. - FB AYUNTAMIENTO DE BENAOJÁN

BENAOJÁN (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento del municipio malagueño de Benaoján reparte garrafas de agua entre los vecinos después de que el agua se haya declarado no potable en el municipio debido a la turbidez que presenta debido al efecto adverso de las últimas lluvias.

Así lo ha comunicado a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el Consistorio de este pueblo de en torno a 1.400 habitantes de la Serranía de Ronda, donde el pasado jueves, el alcalde de la localidad, Guillermo Becerra, daba cuenta de que el agua no era potable.

"A causa de las lluvias que se están produciendo durante estos días y una vez se ha analizado la turbidez del agua del abastecimiento público que las hace no potable, se comunica a los vecinos que no hagan uso del agua de abastecimiento público a no ser para limpieza y aseo personal hasta nueva orden", rezaba el anuncio oficial suscrito por el regidor.

Desde ese mismo día, y según la información difundida en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Benaoján, Protección Civil viene repartiendo garrafas de agua entre los vecinos en las zonas de Puerto, del bar El Tajillo y de plaza San Marcos.

En este mismo municipio, el puente de la Estación de Benaoján está vallado y señalizado para no pasar. El Ayuntamiento recuerda que esta infraestructura todavía se encuentra en obras y que, ante la situación de lluvias y alertas que se están produciendo estos días, no se aconseja acercarse a los ríos.