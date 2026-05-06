Retenciones de más de diez kilómetros tras una colisión múltiple en la A-7 en Torremolinos (Málaga)

Efectivos intervienen tras un accidente múltiple en la A-7 en Torremolinos - CPB

MÁLAGA 6 May. (EUROPA PRESS) - Un accidente en la A-7 a la altura del municipio malagueño de Torremolinos en el que se han visto al menos siete vehículos implicados está dejando más de diez kilómetros de retenciones, según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga y Tráfico.

El sistema Emergencias 112 Andalucía fue alertado minutos antes de las 08,00 horas tras un accidente de tráfico en cadena en la autovía A-7, en el kilómetro 1002, sentido Málaga, con al menos siete turismos y un camión implicados.

De inmediato, hasta el lugar se han desplazado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, en concreto, una dotación de Torremolinos; la Guardia Civil y se solicitó la asistencia de servicios sanitarios y ambulancia.

Actualmente se están registrando unos 12 kilómetros de retenciones en sentido Málaga y unos cinco kilómetros en sentido Cádiz, según han apuntado desde Tráfico.