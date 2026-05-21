Rincón de la Victoria activará el dispositivo especial de playas el próximo 1 de junio con todos los servicios

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RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS) El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) pondrá en marcha el próximo 1 de junio el dispositivo integral de playas con el objetivo de garantizar la seguridad, limpieza y calidad de los servicios durante la temporada estival.

El servicio de salvamento, socorrismo, prevención e información permanecerá operativo hasta el 15 de septiembre, todos los días de la semana, en horario de 12,00 a 20,00 horas. El dispositivo estará integrado por un equipo de 22 profesionales, entre coordinador, personal sanitario y socorristas.

El concejal de Playas, Sergio Díaz, ha explicado "que este servicio velará por la seguridad y atención de los bañistas a lo largo de todo el litoral del municipio, manteniendo una coordinación permanente con Protección Civil y la Policía Local".

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado "el importante esfuerzo que se realiza cada año para garantizar la seguridad y tranquilidad de quienes disfrutan de nuestras playas, poniendo a punto todos los servicios necesarios".

Entre las funciones del dispositivo destacan el rescate, salvamento y evacuación en el medio acuático, así como la vigilancia de las zonas de baño desde una docena de torres de vigilancia y un módulo principal.

Además, el personal ofrecerá información y asesoramiento a los usuarios sobre posibles riesgos, recomendaciones de seguridad y normativa de uso de las playas. El equipo humano estará distribuido entre vehículos de intervención, torres de vigilancia, bicicletas y medios acuáticos, incluyendo una moto de agua equipada con camilla homologada para rescates, sistemas de comunicación digital y material sanitario.

De igual modo, durante los meses de verano se desarrollarán actividades de educación y sensibilización ambiental relacionadas con la gestión de residuos, la protección de la fauna y flora litoral, el ahorro de agua y la formación del servicio de Protección Civil de Rincón de la Victoria.

La empresa Provita Sociedad Cooperativa Madrileña será, por tercer año consecutivo, la encargada de prestar este servicio, que cuenta con un presupuesto municipal de 304.132,55 euros para la presente temporada.

Además, según ha señalado el edil, el Ayuntamiento ha llevado a cabo trabajos de puesta a punto de las playas, que han incluido el mantenimiento de lavapiés, mobiliario urbano, papeleras y cartelería, así como la incorporación de unidades de pasarelas y cinco nuevas duchas.

LIMPIEZA DE LAS AGUAS SUPERFICIALES

Han detallado que a partir del 1 de junio también entrará en funcionamiento el servicio de limpieza de las aguas superficiales del litoral.

Mediante embarcaciones especializadas se realizará la localización y retirada de residuos sólidos flotantes y semisumergidos, como plásticos, embalajes, peces muertos o medusas, además de la recogida y depuración de natas flotantes. El servicio cubrirá el tramo comprendido entre las playas de La Cala del Moral y Torre de Benagalbón, en horario de 10,00 a 18,00 horas.

La empresa adjudicataria es Servimar Axarquía S.L., con un presupuesto anual de 69.438,60 euros para un contrato de dos años, prorrogable durante 2027 y 2028.

"El objetivo es mantener las aguas de baño del municipio en unas condiciones óptimas de calidad y salubridad", ha señalado Díaz, que ha confirmado que ya está instalada la línea de balizamiento de las playas.

REFUERZO DE LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ASEOS PÚBLICOS

Por otro lado, han señalado que el próximo 1 de junio también comenzará la apertura total de los aseos públicos del litoral, acompañada de un refuerzo diario de las labores de limpieza, higiene y desinfección en los módulos ubicados tanto en la arena como en el paseo marítimo. Las tareas se desarrollarán entre las 08,00 y las 22,00 horas e incluirán igualmente la limpieza de las pasarelas de acceso a las playas.

La empresa adjudicataria, Cabello Servilimpsa S.L., se encargará además del suministro e instalación de 40 papeleras de rejilla de 12 litros, 40 dosificadores manuales de jabón y 40 escobillas. El presupuesto anual de este servicio asciende a 169.491,11 euros. Actualmente, el municipio cuenta con 17 módulos de aseos públicos distribuidos a lo largo del litoral.

BANDO MUNICIPAL PARA LA TEMPORADA DE PLAYAS

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha publicado el Bando Municipal que regula el uso y disfrute de las playas durante la temporada estival. Entre las principales novedades, se permite la instalación de carpas de uso particular de hasta 3x3 metros, siempre que se sitúen a una distancia mínima de 15 metros de la línea de pleamar. No obstante, continúa prohibida la acampada, así como el uso de tiendas de campaña y estructuras cerradas similares.

Asimismo, se mantienen las zonas libres de humo en las que está completamente prohibido fumar. Estas áreas se localizan en Rincón de la Victoria, entre Diosa Noctiluca y la plaza Pepe El Boticario; en La Cala del Moral, entre la Sala Mare Nostrum y el punto accesible de baño para personas con movilidad reducida; y en Torre de Benagalbón, entre la desembocadura del arroyo Serrezuela y la calle Planetario.

Este año, y dado que el municipio se encuentra actualmente en situación de normalidad hidrológica, todas las duchas y lavapiés de las playas se encontrarán habilitados, instando al uso responsable y proporcionado por parte de los usuarios.

Por otro lado, queda prohibida la realización de barbacoas y moragas. También se establecen limitaciones para la pesca, que queda prohibida desde la orilla y de forma submarina entre las 09,00 y las 22,00 horas durante la temporada de baño, así como en la zona de los acantilados de El Cantal en cualquier momento.

El bando también contempla otras prohibiciones, como la venta ambulante o prestación de servicios sin la debida autorización municipal, el estacionamiento y circulación de vehículos de tracción mecánica en la playa, la reserva de espacio físico en cualquier momento del día o la noche, la ocupación de oasis existentes y la práctica de actividades deportivas o lúdicas que puedan resultar molestas para el resto de los usuarios, tanto en la arena como en el agua.

El Ayuntamiento recuerda a los ciudadanos la importancia de respetar estas normas para asegurar la conservación de las playas y un uso adecuado por parte de todos los vecinos y visitantes.