Sabor a Málaga impulsa una campaña contra la obesidad infantil destinada a un millar de escolares - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Málaga, a través de su marca agroalimentaria Sabor a Málaga, refuerza un año más su compromiso con la promoción de hábitos de vida saludables entre la población infantil con la puesta en marcha de una campaña de prevención de la obesidad.

La iniciativa arranca este martes, 28 de abril, en el CEIP Tamixa de Mijas y recorrerá una quincena de centros educativos de la provincia mediante la celebración de 30 charlas gratuitas.

En ellas participarán más de un millar de escolares de entre siete y once años, quienes recibirán formación sobre alimentación equilibrada, actividad física y la importancia de la prevención.

Así lo ha dado a conocer la diputada de Igualdad, María Dolores Vergara, quien ha señalado que esta actuación tiene como objetivo fomentar "actividades formativas, informativas y lúdicas que proporcionen herramientas a los más pequeños para mejorar su salud tanto en el presente como en el futuro". En la presentación se ha contado con la participación del coordinador de la campaña, Julio Melgarejo, de Málaga DZ3 Eventos.

Vergara ha recordado que esta es la tercera edición de una campaña que, en 2026, llegará a centros educativos Periana, Cártama, Almáchar, Sierra de Yeguas y Málaga capital. Además, la iniciativa se ampliará a docentes y asociaciones de madres y padres.

De igual modo, ha incidido en "la necesidad de promover cambios en los hábitos de vida desde edades tempranas, apostando por sustituir el sedentarismo por actividad física diaria; reducir el consumo de alimentos ultraprocesados en favor de productos frescos como frutas, verduras y legumbres; priorizar el consumo de agua frente a bebidas azucaradas y fomentar un descanso adecuado".

"Debemos centrar nuestros esfuerzos en las nuevas generaciones, ya que de ellas depende el bienestar futuro. Es fundamental inculcar desde la infancia pautas que favorezcan su salud física y emocional", ha afirmado.

En este sentido, la diputada ha destacado también la importancia de divulgar conocimientos sobre nutrición, prevención y consumo de productos de kilómetro cero, así como de acercar la cultura culinaria malagueña a la población infantil.

La campaña, organizada en colaboración con Formas Cardiolife y Málaga DZ3 Eventos, contará con la participación de profesionales especializados, entre ellos el nutricionista Antonio Zoido, responsable de AZ Nutrición; el director de Formas Cardiolife, José Antonio Ramírez, experto en cardioprotección; la empresa Frutas y Verduras Acosta, representada por su director de marketing, Mariano García; y la compañía Fermento-Casa de Panaderos, que pondrá en valor los beneficios del pan de larga fermentación.

CONTENIDO FORMATIVO PRÁCTICO Y PARTICIPATIVO

Por otro lado, han explicado que cada una de las charlas tiene una duración de una hora y se divide en tres bloques. El primer tramo de la actividad está a cargo del nutricionista Antonio Zoido, quien se encarga de exponer los beneficios de llevar a cabo una alimentación y hábitos de vida saludables, información nutricional sobre diferentes productos y que culmina con un diálogo divertido con los pequeños respondiendo a sus preguntas.

Seguidamente, la charla continúa a cargo del experto en prevención José Antonio Ramírez, quien propone un juego en el que comenta los beneficios de una vida saludable y segura, basada en un enfoque muy cercano para que ellos mismos puedan detectar si una persona está sufriendo un problema cardíaco en su entornos, bien en el colegio, en sus hogares o en otros ámbitos.

Finalmente, Frutas y Verduras Acosta y Fermento-Casa de Panaderos, ambas adheridas a Sabor a Málaga, aportarán, de forma totalmente voluntaria, frutas frescas y bollitos de pan a todos los pequeños que participan en cada charla, animándoles a compartir con sus amigos y a emplearla en diferentes y divertidas recetas.

Las próximas charlas previstas tendrán lugar en el CEIP San Isidro en Periana (4 de mayo); el colegio La Mata en Cártama (5 de mayo); el centro de Educación Primaria Colmenarejo en Campanillas (12 de mayo), La Asunción en Málaga capital (18 de mayo) y La Parra en Almáchar (19 de mayo).