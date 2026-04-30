Saiz: "Tenemos dos modelos, el de prosperidad compartida de Montero o el de proteger a unos pocos de Moreno"

La ministra y portavoz, Elma Saiz, participa en el acto de inicio de campaña del PSOE de Málaga junto al secretario general y candidato a las elecciones andaluzas, Josele Aguilar. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha advertido este jueves en el inicio de la campaña electoral en Andalucía que "lo que se está jugando en esta tierra es muy serio" y ha asegurado que "tenemos dos modelos, el de la prosperidad compartida que propone María Jesús Montero --secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia-- para esta tierra o el de proteger a unos pocos, siempre a los mismos, a sus amigos, que ofrece Juanma Moreno Bonilla --candidato del PP-A a la reelección--".

Así lo ha señalado Saiz, que ha participado en el acto de inicio de campaña del PSOE de Málaga, en la plaza de la Luz, en la capital, junto al secretario general y candidato a las elecciones andaluzas, Josele Aguilar; la portavoz del PSOE de Málaga y candidata, Ana Villarejo; y el portavoz socialista en la capital y candidato a las elecciones autonómicas, Daniel Pérez.

Saiz ha asegurado que "no es casualidad que estemos aquí, en la plaza de la Luz, en el corazón de Málaga, cerca de la gente, porque así somos los socialistas". "Estamos cerca de la gente y ponemos a la gente en el centro de las políticas. Así es la política que hacemos los socialistas, la política para la gente y siempre pensando en la mejora y en el bien común", ha subrayado.

También ha asegurado que desde que gobierna Moreno en Andalucía "están pasando cosas". En concreto, ha dicho que "están pasando cosas que perjudican a la gente" y ha puesto como ejemplo que "el precio del alquiler ha subido un 50% aquí en Málaga; se han cerrado más de 2.700 plazas de la escuela pública; y la sanidad pública está dejada, olvidada, está destrozada, igual que también las listas de dependencia".

Asimismo, ha advertido de que "si no están pasando más cosas es porque precisamente hay otro modelo y otra manera de proteger a la ciudadanía, que es lo que estamos haciendo desde el Gobierno de España".

"Gracias a que se han subido las pensiones más de un 30% o el salario mínimo interprofesional más de un 66% desde que gobierna Pedro Sánchez es por lo que se está amortiguando el daño que hacen las políticas del Partido Popular aquí en Andalucía", ha apostillado.

Por tanto, ha advertido de que "lo que se está jugando en esta tierra es muy serio" y ha reivindicado "lo que ofrece María Jesús Montero que allí donde ha estado desempeñando cargos de responsabilidad siempre ha cuidado y ha tenido una línea coherente protegiendo lo público, fortaleciéndolo con más de 300.000 millones de euros puestos en manos de las comunidades autónomas", preguntándose "dónde están si los servicios públicos cada vez están más deteriorados".

"Tenemos dos modelos, el de la prosperidad compartida que propone María Jesús Montero para esta tierra o el de proteger a unos pocos, siempre a los mismos, a sus amigos, que ofrece Moreno Bonilla", ha concluido.