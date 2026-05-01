La Sala de lo Contencioso del TSJA en Málaga baja 40% los asuntos pendientes y la de lo social aumenta 42% su pendencia

Archivo - Sala del TSJA en Málaga - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La cantidad de asuntos pendientes de resolución a finales de 2025 en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Málaga disminuyó un 40%; mientras que en la de lo Social la pendencia ha aumentado un 42%, debido a un desfase de procedimientos de años anteriores.

En la memoria del TSJA, consultada por Europa Press, se precisa que la sala de lo contencioso ingresó 1.673 asuntos en 2025, un 20% menos que el año anterior; y resolvió 3.036, también un 20% menos; y añade que la disminución de procedimientos pendientes se produce al haber resuelto "mucho más asuntos de los que han ingresado".

Asimismo, indica que la mayoría de los procesos en única instancia iniciado son relativos a la Administración Tributaria, que llegan a un 43%; y función pública, con un 24%. Y en lo que respecta a los de segunda instancia, los asuntos pendientes descendieron un 59%, sobre todo porque bajaron los ingresados.

En cuanto a la Sala de lo Social del TSJA, ha registrado en el último año 2.438 asuntos, lo que supone un 5,5% más que en 2024; y también resolvió un 13% más (2.409). Así, la pendencia se sitúa en 909 procedimientos, un 42% más, pero se debe a "singularmente a un desfase de asuntos pendientes de años anteriores", dice la memoria.

Al respecto, el documento explica que la pendencia ha aumentado porque "se ha ajustado el número de asuntos pendientes que se arrastraba de años anteriores". No obstante, el TSJA considera que los datos son "más que razonables" y, de hecho, el tiempo para resolver asuntos pendientes se sitúa en cuatro meses, la cifra menor de las tres salas de Andalucía.