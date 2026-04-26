Salado celebra el "caso de éxito" de Málaga en ámbitos como el cultural, el tecnológico, el económico y el turístico

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, en el centro de la imagen. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

ARDALES (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha declarado este domingo en Ardales (Málaga) sobre el Día de la Provincia que se trata de un día "muy significativo", puesto que se reconocen a "personas, entidades y empresas" que están haciendo de Málaga "una de las provincias más prósperas en todos los ámbitos, no solo en el económico y turístico, sino en el cultural y tecnológico de España".

En un audio remitido a los medios, el presidente de la institución provincial ha asegurado que esto éxitos son posibles "gracias a las instituciones que ponen su granito de arena y a la sociedad civil", al tiempo que ha concretado que en esta edición celebran este día en Ardales al ser un "punto estratégico de la provincia de Málaga" y la "puerta de conexión" entre una "gran comarca", la de Guadalhorce y la comarca de Guadalteba, donde se une también "a uno de los recursos más importantes y de los que nos tenemos que sentir más orgullosos como es el Caminito del Rey".

"Es el símbolo del consenso de todas las administraciones públicas, con la iniciativa privada, porque Endesa es copetaria de ese entorno y de lo que supone trabajar juntos y sentirnos orgullosos del fruto y del trabajo conseguido, que es el Caminito del Rey", ha concretado.

No obstante, ha considerado que "no tenemos que ser complacientes" y que tienen que seguir siendo "exigentes", puesto que "tenemos muchísimos problemas que resolver "con el espíritu del Caminito del Rey". "Tenemos problemas de movilidad, de vivienda, de empleo y si seguimos trabajando en esta línea haremos que Málaga sea aún mejor provincia de lo que es, que ya es complicado", ha apostillado.

AGRADECIMIENTO ESPECIAL

El presidente de la Diputación de Málaga ha hecho especial énfasis en su ronda de agradecimientos al Consistorio de Ronda, porque "hemos empezado un año muy duro con el tren de borrasca y el accidente de Adamuz" y "ahí se ha puesto a prueba la fortaleza de la sociedad andaluza y de la malagueña".

Asimismo, ha concretado que Ronda es "un ejemplo de lo que es Málaga, solidaridad, empatía, y lanzarse a ayudar a otro municipio que lo estaba pasando muy mal", y en ese momento se pusieron todos a trabajar, tanto del Ayuntamiento como toda la sociedad, como "cocineros, Cruz Roja y voluntarios".

"Eso es lo que tenemos que hacer en los momentos difíciles, tener muchísima empatía y estar ahí arrimando el hombro para sacar adelante los problemas que tiene la provincia de Málaga", ha valorado, mientras que ha considerado que "tenemos que saber celebrar los éxitos, eso es muy fácil, pero tenemos que saber afrontar las desgracias en los momentos difíciles".

Además, también ha destacado especialmente a la asociación Alhelí, que hace un esfuerzo "muy callado, que no se ve, pero muy importante". "Cuando una persona lo ha pasado mal, en el caso del accidente de Adamuz, la muerte de un familiar querido por una enfermedad, ese duelo, esa recuperación por la pérdida de ese ser querido es muy complicado", ha insistido, mientras que ha concretado que "ellos están ahí para hacerlo recuperar, para seguir adelante y ese trabajo hay que reconocerlo".

ENTREGA DE MEDALLAS

Según ha concretado la institución provincial en una nota, respecto a Danza Invisible, Salado ha apuntado que "forma parte de la banda sonora sentimental de esta provincia, grandes embajadores de nuestra tierra".

En contexto, Danza Invisible nació en Torremolinos a comienzos de la década de los años ochenta, en un momento de profunda transformación cultural en España. Desde sus inicios, el grupo destacó por su personalidad musical, por la calidad de sus composiciones y por su capacidad para conectar con el público, convirtiéndose rápidamente en una de las bandas más representativas del movimiento musical de la nueva ola y del pop-rock español.

A lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria artística, Danza Invisible ha desarrollado una "carrera sólida y reconocida" tanto por el público como por la crítica especializada, consolidándose como una de las formaciones musicales más influyentes del panorama musical español. Entre sus composiciones más conocidas destacan temas que forman ya parte del patrimonio musical colectivo de nuestro país, como 'Sabor de amor', 'Sin aliento', 'A este lado de la carretera' -versión del tema de Van Morrison-, 'Agua sin sueño' o 'Reina del Caribe'.

La importancia de Danza Invisible no radica únicamente en su "éxito musical", sino también en su capacidad para representar una forma de entender la música y la cultura vinculada a la identidad mediterránea, al dinamismo creativo de la Costa del Sol y a la proyección cultural de la provincia de Málaga.

Otro de los galardonados ha sido la Cámara de Comercio de Málaga "por su aportación al tejido económico y empresarial", como ha señalado Salado. La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Málaga cumple 140 años de existencia promoviendo la actividad económica en la provincia y velando por los intereses de las empresas que prestan sus servicios en este territorio.

Además de promover la tradición mercantil malagueña, en su momento reclamó al Estado un Plan de Infraestructuras, la llegada del Ave a Málaga, solicitó potenciar el eje mediterráneo para mejorar las exportaciones e importaciones en la provincia, y se involucró en promociones turísticas y culturales en beneficio de la sociedad malagueña.

En cuanto a Román y Martos, esta empresa familiar, ejemplo de esfuerzo y de lo que representa Sabor a Málaga", tal y como ha descrito Salado, está dedicada a la elaboración y distribución de productos alimenticios, orientada a cubrir las necesidades del sector mayorista y del canal Horeca --hostelería, restauración y catering--. Fundada en 1981 por Juan Román y Miguel Martos, cuatro décadas después y con la segunda generación al frente de la compañía, es "uno de los mayores referentes" del sector de la distribución alimentaria en Andalucía.

Adheridos a Sabor a Málaga, la marca promocional de la Diputación del sector agroalimentario, la empresa trabaja principalmente en tres grandes líneas como el pescado y marisco fresco, los productos refrigerados y congelados, y una amplia gama de carnes frescas y congeladas. Asimismo, uno de los "grandes hitos" de la compañía fue la adquisición en 2015 de su propio barco atunero, lo que le permitió convertirse en armadora y liderar la captura de atún rojo salvaje en el Estrecho.

Salado ha destacado también la labor de Amivel, "símbolo de superación, dignidad e inclusión a través del deporte". Se trata de una asociación de personas con diversidad funcional física u orgánica, con sede en Vélez-Málaga y alcance en toda la comarca de la Axarquía. Constituida en 1992, su objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en la provincia.