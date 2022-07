Salado exige al Gobierno medidas "urgentes" para mejorar la conectividad y la movilidad en el destino

MÁLAGA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha exigido "medidas urgentes" al Gobierno para mejorar conectividad y movilidad en el destino. Así, ha destacado la resiliencia del sector turístico a la hora de afrontar las dificultades por las que está atravesando en el camino de la consolidación de la actividad turística tras los efectos de la crisis sanitaria provocada por la pandemia.

En un foro turístico de El Confidencial, con la colaboración de Turismo Costa del Sol, el también presidente de la Diputación ha aprovechado para poner en valor un sector "fundamental" para la economía, el empleo y el futuro, "una industria porque al turismo hay que considerarlo como tal, que en la Costa del Sol, da trabajo a casi 117.000 personas, 14.000 empresas y genera anualmente unos 14.400 millones de euros".

En este sentido, ha subrayado la importancia del turismo "frente a quienes atacan, minusvaloran o simplemente ignoran a la industria turística. Me temo que son personas que ocupan puestos de alta responsabilidad en nuestro país, y que en algunos casos hasta se sientan en el Consejo de Ministros".

Ha recordado que se esperaba que 2022 fuera "el año de la recuperación plena de la actividad"; de hecho, julio va camino de ser "el mejor de la historia y, posiblemente, se superen los datos de ocupación hotelera récord de 2019". Pero, ha admitido, hay "demasiadas incertidumbres, demasiados problemas, demasiadas incógnitas".

Salado ha citado "la escalada de los combustibles, de los precios y la crisis energética, agravada y multiplicada por la guerra de Ucrania, pero no iniciada por esta".

También ha aludido a la tensión existente en el mercado laboral, a la falta de trabajadores en determinados ámbitos como la hostelería, a las huelgas en algunas de las compañías aéreas líderes, los problemas en los controles de pasaportes de los aeropuertos y "el grave, injusto e injustificado recorte que hemos sufrido en nuestra provincia en las conexiones AVE con Madrid, que supongo muchos de ustedes han padecido".

"Ya nos pasó con la crisis del servicio de Cercanías. El presidente del Gobierno sólo se acuerda del transporte público cuando necesita presentar medidas populistas, pero no soluciones a medio y largo plazo. Y el Cercanías de la Costa del Sol hace aguas por su abandono", ha advertido, añadiendo que seguirán reclamando, "gobierne quien gobierne, soluciones y mejoras en la movilidad ferroviaria".

En este punto, ha insistido: "No hay ningún área metropolitana en Europa, y me atrevería a decir que pocas en el mundo, con menos peso del transporte público frente al uso del vehículo privado que la Costa del Sol. Hasta el 94% de los desplazamientos diarios son en vehículo privado. Y no es por capricho, sino porque no existe una oferta pública eficiente".

Tampoco tiene "ningún sentido", a su juicoi, que España vaya a recibir "140.000 millones de euros de fondos europeos y el Gobierno mantenga guardado en un cajón el proyecto del tren de la Costa del Sol". "Marbella es la única ciudad española de más de 100.000 habitantes a la que no llega el tren. Y lo mismo ocurre con Mijas y Estepona; esta obra lleva demasiados años siendo necesaria y ahora es absolutamente urgente acometerla", ha enfatizado.

FACTORES A LOS QUE HACER FRENTE

Según el presidente provincial, el encarecimiento de las hipotecas por la subida del euribor, la falta de coches de alquiler por la crisis de los chips o "el miedo a un duro invierno tanto por la situación económica como por el posible corte del suministro de gas ruso a Alemania, uno de nuestros principales mercados", son otros factores a tener en cuenta.

Frente a todo, "el sector turístico no sólo resiste, sino que además crece" y ha llamado a imaginar el día "en que tengamos en nuestro país un Gobierno que crea y apueste de verdad por el turismo".

Salado se ha referido además a las inversiones en nuevos hoteles y en renovación de la planta hotelera y ha señalado que "según un informe conocido estos días, la Costa del Sol suma inversiones hoteleras por más de 200 millones de euros en los primeros seis meses de este año. Y más que llegarán en los próximos meses".

Desde Turismo Costa del Sol, ha garantizado, "se va a trabajar en seguir intensificando el uso de las nuevas tecnologías de la información, el análisis del Big Data y la segmentación, para obtener la mayor rentabilidad y el mayor retorno".

"Atrás deben quedar los tiempos en los que toda la apuesta iba a la cantidad, rozando la saturación, sembrando la semilla de la turismofobia. Eso tiene que acabar, el turismo va hacia la calidad, hacia la planta hotelera y la oferta hostelera y de ocio de calidad, pero también hacia el empleo de calidad". Todo ello pasa, ha añadido, "por aumentar la apuesta por la formación profesional y especializada de calidad" y ha apostado por replicar modelos de excelencia en otros ámbitos turísticos como el de Les Roches de Marbella.

Durante el foro se han puesto sobre la mesa la previsión de plazas de avión ofertadas entre el 1 de junio y el 31 de octubre, "que arroja algunas pistas de por dónde van los derroteros", ha dicho el presidente. En términos globales, en este periodo hay ofertados un total de 5,5 millones de asientos, lo que supone un 2,1% menos que en 2019 y algunos mercados emisores crecen respecto a antes de la pandemia, y el principal de ellos es Marruecos, con un aumento de hasta un 263% al pasar de 38.760 a más de 140.000 plazas ofertadas.

Italia se sitúa en segunda posición, con un 20% más de plazas ofertadas respecto a 2019, seguido por los aeropuertos nacionales, que de media suman un 18% más de plazas; por Noruega, con un 10,3% más de plazas, y Holanda con un 2,2% más.

El otro lado de la moneda son los países emisores a la baja, liderados por Alemania, con un descenso de plazas del 20,9%; Finlandia (-20,5%); Francia (-13,9%); Irlanda (-13,1%); Bélgica (-11,1%) y Reino Unido, con un descenso de plazas de un 8,6%.

"El mercado turístico es muy, muy sensible a según qué coyunturas, y sin duda la incertidumbre de la situación en Ucrania, la crisis energética y la inflación de los países emisores, contribuyen a ese descenso de plazas. A lo que hay que sumar, sin duda, todo el desbarajuste que está suponiendo el Brexit y la falta de personal en los aeropuertos", ha dicho Salado aunque "es verdad que estamos hablando de previsiones, y los datos al corto plazo las mejoran, hasta el punto de conseguir cifras récord, superiores que las de 2019".

LÍNEAS DE TRABAJO

Salado ha avanzado las líneas en las que Turismo Costa del Sol está trabajando que han llevado a la entidad, ante la gran dependencia de los mercados británico y alemán, a poner en marcha una intensa campaña de diversificación de mercados centrada especialmente en los países nórdicos, Benelux, Italia, Austria y Suiza.

También se trabaja de la mano del sector y de otras instituciones en tener un vuelo directo con Estados Unidos, "una puerta a un mercado que debe y puede ser muy importante". Precisamente, con motivo de la Copa Solheim de Golf femenino en 2023 se intensificará la promoción en Norteamérica.