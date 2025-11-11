Salvador Molina se incorpora como jefe del Servicio de Oftalmología de HM Hospitales en la provincia de Málaga

Archivo - El doctor. Salvador Molina se ha incorporado como jefe del Servicio de Oftalmología de HM Hospitales en la provincia de Málaga - HM - Archivo

MÁLAGA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El doctor Salvador Molina se ha incorporado como jefe del Servicio de Oftalmología de HM Hospitales en la provincia de Málaga y pasa a liderar un área clave en el ámbito médico-quirúrgico, que afronta ahora una nueva etapa marcada por la innovación tecnológica, la alta especialización y la ampliación del equipo médico.

Licenciado en Medicina por la Universidad de Málaga en 2010 y especialista en Oftalmología vía MIR en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, Molina completó en 2016 un prestigioso fellowship en cirugía oculoplástica, orbitaria y de vías lagrimales en la Clínica IMO de Barcelona, una de las instituciones de mayor prestigio en Europa en este campo, han indicado en un comunicado.

Así, con más de 12 años de experiencia quirúrgica, Salvador Molina está especializado en cirugía de cataratas, así como en intervenciones de alta complejidad en el área de la oculoplastia, destacando en blefaroplastias, tratamiento de la ptosis palpebral y cirugía del lagrimal con láser. Esta subespecialización le ha convertido en un referente en su ámbito.

"Es un honor incorporarme a un Grupo como HM Hospitales, que apuesta decididamente por la innovación y la excelencia clínica. Vamos a consolidar una unidad de Oftalmología puntera, con tecnología de última generación y un equipo altamente cualificado en todas las áreas", ha señalado Molina.

El nuevo jefe del servicio lidera un equipo en crecimiento, con la incorporación de especialistas de alto nivel en las diferentes subáreas de la oftalmología: catarata, glaucoma, retina médica y quirúrgica, cirugía refractiva y oculoplastia, esta última dirigida directamente por el propio doctor Molina.