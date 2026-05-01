Sánchez fija como "prioridad nacional" los derechos, empleo y crecimiento frente al "retroceso" y el "odio"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cerrado el mitin del PSOE andaluz en Cártama (Málaga). - ALEX ZEA / EUROPA PRESS

CÁRTAMA (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha fijado este viernes en el mitin del PSOE andaluz en Cártama (Málaga) de cara al 17M como "prioridad nacional" para los socialistas el blindaje de derechos, la creación de empleo y políticas para mantener el "éxito económico" que "disfrutamos y no hace falta sino salir fuera de España para ver cómo están otras economías".

En su intervención de cierre en el mitin en el que ha arropado a la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, Pedro Sánchez ha defendido que "el éxito --de España-- tiene que ver con el cambio de prioridades que imprimimos a este país hace ocho años después de la moción de censura. Porque donde hubo crisis, hoy hay crecimiento; donde hubo paro, hoy hay empleo; donde hubo recortes, hoy hay derechos; donde hubo confrontación, hoy hay convivencia".

En esta línea, el presidente del Gobierno ha sostenido que lo que "no son prioridades sino retrocesos, son el odio, la fragmentación, el racismo y la xenofobia". En este punto, Sánchez ha hecho alusión al proceso de regularización de migrantes que se ha aprobado en España. Sobre esta medida, se ha preguntado "cómo no vamos a darles los derechos a los migrantes que viven en España" cuando "también los pedíamos para nuestros abuelos e hijos" que emigraron a países como Alemania.

"¡Prioridades! ¡Claro que sí! Es lo que hace que un país vaya en una dirección o en otra; retroceda o avance", ha dicho Sánchez, que ha puesto como ejemplo de prioridad la sanidad pública. "Cuando un Gobierno le quita el dinero a la sanidad pública para dárselo a la sanidad privada, provoca el deterioro de la atención y genera negocio para unos pocos. Por eso, mal negocio para Andalucía si el próximo 17M continúan gobernando aquellos que están privatizando y convirtiendo en clientes a pacientes", ha apostillado el presidente.

En su defensa de "prioridades nacionales", Pedro Sánchez ha puesto el foco también en la vivienda y en derechos como el aborto. Sobre esto último, ha recordado que el 50% de las interrupciones de embarazo que se hacen en España son en Madrid y Andalucía, y de éstas, el 99% se hace en clínicas privadas. "Eso no es fortuito. Es una decisión política que han tomado gobiernos de derechas en Madrid y en Andalucía. Al igual que hacen con la sanidad. Se puede privatizar con insultos, como Ayuso, o a la chita callando, como Moreno", ha concluido el presidente y secretario general del PSOE, que ha llamado concretamente a las mujeres a "movilizarse y votar para que haya una presidenta de la Junta de Andalucía".