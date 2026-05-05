Sando aplica imágenes satelitales e IA en el proyecto de innovación SOTER para mejorar la conservación de carreteras. - SANDO

MÁLAGA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Sando Conservación y Energía lidera el proyecto SOTER, una innovadora iniciativa de I+D+i orientada al desarrollo de un sistema avanzado para la inspección automatizada del estado de los pavimentos, basado en el uso de imágenes de satélite de muy alta resolución e inteligencia artificial que permite desarrollar un mantenimiento preventivo en grandes superficies.

El proyecto, que cuenta con el apoyo de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), se desarrolla en consorcio con la empresa tecnológica 3D GEOSPACE y con la participación del grupo de investigación RNM368 de la Universidad de Almería, referente internacional en teledetección e inteligencia artificial aplicada al territorio, han informado desde Sando y CTA en una nota.

Así, han indicado que es una investigación que según el director de I+D+i, Juan Antonio Báez, alcanzará las expectativas previstas. "Con el asesoramiento de CTA esperamos unos resultados que supongan un avance estratégico para la compañía al reforzar su liderazgo en innovación", ha dicho, al tiempo que ha señalado que SOTER "abre una nueva vía de transformación digital en el sector de la conservación viaria y contribuye de forma directa a una sociedad más segura, sostenible y eficiente en la gestión de sus infraestructuras".

El responsable de Sector Público de CTA, Carlos García, ha afirmado que "SOTER aporta un enfoque diferencial y de vanguardia en el mantenimiento de infraestructuras viarias".

Según ha explicado, los resultados de este proyecto "permitirán, por supuesto, abordar una gestión mucho más rápida, eficiente, eficaz y económica de esta labor, pero además facilitarán una comprensión profunda de la respuesta a corto, medio y largo plazo de aquellas, posibilitando mejoras claras en su propio diseño y consiguiendo así una integración optima de todo el ciclo constructivo de acuerdo con el paradigma BIM".

Desde Sando ha señalado que el objetivo principal de SOTER es "mejorar la seguridad vial y la eficiencia en la conservación de infraestructuras mediante una metodología innovadora que permite detectar, clasificar y priorizar automáticamente las patologías existentes en carreteras y pavimentos urbanos e interurbanos".

Han explicado que a diferencia de los métodos tradicionales basados en inspecciones visuales presenciales, la solución desarrollada combina imágenes satelitales de muy alta resolución (VHR) con algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático, "lo que permite analizar grandes extensiones de viario de forma objetiva, precisa y segura".

El sistema se complementa con imágenes georreferenciadas 360 grados, captadas desde un vehículo, que posibilitan validar los resultados obtenidos por los modelos y mejorar su fiabilidad. Asimismo, el proyecto incorpora los criterios del programa iRAP, un estándar internacional que evalúa la seguridad de las carreteras para priorizar mejoras y reducir accidentes.

SOTER es el resultado de una trayectoria continuada de investigación e innovación en Sando dentro el ámbito de la conservación viaria, la auscultación de infraestructuras y la digitalización de los procesos de mantenimiento, ha incidido.

En los últimos años, la compañía ha desarrollado diversos proyectos de I+D+i centrados en la mejora de la gestión del viario y la obtención de información objetiva para la toma de decisiones. Entre ellos, PAVIMENT15, orientado a la creación de herramientas inteligentes para la gestión de la conservación; LAS ROADS, centrado en la extracción de información para obra civil a partir de sensores avanzados; o AUTOMGIS e INSPECT-ROADS, dirigidos a la identificación automática de elementos urbanos y patologías del pavimento mediante sistemas de información geográfica e inteligencia artificial.

El proyecto SOTER supone un salto cualitativo respecto a estas iniciativas al incorporar una visión territorial completa a través de imágenes satelitales. De esta manera se reduce la necesidad de inspección presencial en carretera y se conecta la detección técnica de incidencias con criterios internacionales de seguridad vial.

IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL

Además de su aportación tecnológica, SOTER permitirá "reducir costes, tiempos y riesgos en la conservación viaria, mejorar la planificación de inversiones en seguridad vial, impulsar el empleo cualificado y favorecer una menor huella ambiental".

Con iniciativas como SOTER, han indicado, Sando "consolida su compromiso con la excelencia técnica y la innovación en línea con su Plan Director de Sostenibilidad, avanzando hacia un modelo de infraestructuras más seguras, inteligentes y eficientes".