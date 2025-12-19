Sanz destaca que de crisis de cribados ha aprendido "humildad" y señala que "no vale todo para destruir a un Gobierno"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, interviene en Málaga en un encuentro-coloquio organizado por Diario Sur. A 19 de diciembre de 2025, en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha asegurado que de la crisis de los cribados del cáncer de mama en Andalucía ha aprendido tres cosas: "humildad", a reconocer los errores; "a convertir en oportunidad el error", en referencia al nuevo plan en materia de cribados; y que "no vale todo para destruir a un Gobierno", en referencia a las acusaciones de otros partidos.

En este sentido se ha pronunciado Sanz este viernes cuando ha sido preguntado durante su intervención en una charla coloquio organizada por el diario 'Sur' en la sede del Colegio de Médicos.

Así, ha recordado que la crisis de los cribados ha enfrentado al Gobierno andaluz a un problema de cáncer que afectaba a mujeres, "es decir, estábamos ante una cuestión terrible". Y, por ello, ha dicho que la primera enseñanza ha sido "la humildad, reconocer los errores", lo cual ha dicho que "no se acostumbra en este país a asumir responsabilidades".

Al respecto, ha recordado que él ocupa ahora el cargo de consejero de Sanidad "porque una compañera anterior decidió marcharse asumiendo una responsabilidad. Eso no se da habitualmente en la política hoy en día. Y eso tiene un coste muy elevado para un gobierno, evidentemente, y un desgaste".

En segundo lugar, ha valorado que el Gobierno andaluz ha sabido reaccionar ante este caso. "En ese sentido hemos cumplido", ha dicho, y ha añadido que se ha convertido la oportunidad en error, en referencia al plan de cribados, del que ha dicho que "va a transformar la gestión, la atención, la garantía y los tiempos en la prestación de un sistema de cribado que salva muchas vidas".

En otro momento de su intervención, el consejero ha destacado este plan integral de cribados, del que ha puesto en valor que tiene una aportación extraordinaria de 100 millones de euros y la contratación "que se está llevando ya, porque estamos contratando y a muy buen ritmo" a 705 nuevos profesionales sanitarios para reforzar el sistema de cribados en Andalucía.

Y también ha añadido que en próximas semanas se darán a conocer las conclusiones de tres grupos de trabajo que se han abierto en el marco de la comisión de seguimiento "para perfeccionar el sistema y ofrecer mayores garantías y tiempo de respuesta en el caso de los cribando, planteando un plan de homogeneización de gestión de los cribados, por lo que no volverá a ocurrir que en cada hospital se haga de una manera distinta".

"NO VALE TODO"

Como tercera enseñanza de la crisis de los cribados, Antonio Sanz ha puesto de manifiesto que "no vale todo para destruir a un Gobierno como algunos han pretendido hacer". "Se han saltado todas las líneas rojas de lo asumible", han sentenciado.

A este respecto, ha dicho que cuando en el Parlamento se les ha acusado de falsificar, manipular o hacer desaparecer pruebas, "no se daban cuenta de que el ataque ya era directo a los profesionales sanitarios porque son los únicos que pueden acceder a las pruebas, a esos sistemas de información que, por cierto, están blindados, están protegidos, como ha dicho la Fiscalía claramente".

"Esa alamar social es una irresponsabilidad sin precedentes", ha sentenciado. "¿Qué le queremos decir a las mujeres? ¿Que no se fíen del sistema de cribados en Andalucía? Eso ha hecho el PSOE", ha lamentado Sanz, que lo ha vuelto a calificar como "gravísimo", y que ha añadido que "se puede hacer mucha política, pero con la salud no se juega".