Sanz destaca el "esfuerzo" en la ampliación de una infraestructura "imprescindible" como el Hospital de Marbella

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en la comisión parlamentaria del 19 de marzo de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado el "esfuerzo" realizado en la ampliación del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga), recientemente inaugurada, "una infraestructura imprescindible para garantizar una atención sanitaria adecuada a la ciudadanía marbellí y del toda la Costa del Sol".

Así lo ha asegurado Sanz en respuesta a la pregunta sobre la ampliación de este centro hospitalario formulada en la comisión del Parlamento andaluz por el diputado del PP Daniel Castilla, quien ha destacado la inversión realizada por este Gobierno andaluz en la provincia, frente al "ejemplo de dejadez total y absoluta en política sanitaria durante los gobiernos del PSOE".

Sanz ha asegurado que la ampliación del Hospital Universitario Costa del Sol "representa una de las actuaciones sin duda más relevantes que se han desarrollado en los años para reforzar la sanidad pública en la provincia de Málaga y en Andalucía".

"Sobre todo porque supone dar respuesta a una demanda histórica de los ciudadanos de Marbella y de toda la Costa del Sol, una zona que ha experimentado un crecimiento demográfico espectacular incluso, por supuesto, también de los turistas", ha dicho el consejero.

Ha recordado que el objetivo de ampliar este hospital "no es nuevo", ya que la ampliación "fue aprobada en 2007, hace casi 20 años, y las obras comenzaron en 2008, pero quedaron paralizadas en 2010 y entonces llegó el monumento a la dejadez". "Durante todos estos años el hospital tuvo que seguir funcionando con una infraestructura claramente insuficiente para atender a una población que no dejaba de crecer", ha lamentado.

Según ha explicado, "cuando este Gobierno llegó se encontró una situación muy compleja: una ampliación paralizada, un hospital trabajando prácticamente al límite de su capacidad y una comarca en continuo crecimiento". "Ante esa realidad, la decisión fue clara, reactivar el proyecto y culminar una infraestructura imprescindible para garantizar una atención sanitaria adecuada a la ciudadanía de Marbella y del toda la Costa del Sol", ha incidido.

Con esa intención, ha dicho que en 2021 se retomaron definitivamente las obras de ampliación y de reorganización del hospital, "un proyecto que ha supuesto una inversión superior a los 100 millones de euros". "Yo entiendo el nerviosismo de estos días del PSOE cuando ve que todos los días inauguramos dos o tres infraestructuras nuevas", ha apostillado.

"Todo lo que ellos no hacían hoy se está inaugurando y se está poniendo en práctica y sirve de asistencia y mejora de la sanidad pública andaluza", ha asegurado el consejero, quien también ha señalado en general "el esfuerzo inversor" en materia sanitaria.

Según ha precisado, con esta ampliación, el Hospital de Costa del Sol "ha experimentado una transformación absoluta" y "se evitan miles de desplazamientos de los pacientes", además de permitir incorporar cerca de 40.000 metros cuadrados adicionales de superficie, "alcanzando un complejo que ya ronda los 90.000 metros cuadrados". "Esto se traduce en más espacio asistencial, más capacidad diagnóstica y mejores recursos al servicio de los pacientes", ha reseñado.

Sanz ha indicado que el nuevo bloque hospitalario "alberga consultas externas, áreas de diagnóstico y hospitales de día médico y oncohematológico" y cuenta ahora "con un nuevo bloque quirúrgico dotado con 16 quirófanos, uno de ellos híbrido, junto a nuevos servicios de radioterapia, medicina nuclear o reproducción asistida"; con lo que "se amplía de forma significativa la cartera de servicio".

También ha señalado que ha incorporado equipamiento de alta tecnología. "Hoy ya el ciudadano se beneficia de esta ampliación del Hospital Costa del Sol. Sé que esto no interesa a la oposición, pero esto sí le interesa a los andaluces y es lo que está haciendo el Gobierno de Andalucía", ha dicho el consejero, quien, además, ha destacado la incorporación de nuevas plazas de profesionales sanitarios.

Por su parte, Castilla ha indicado que desde la llegada del PP a la Junta de Andalucía "ha habido una auténtica apuesta por la sanidad pública en la provincia" y ha enumerado infraestructuras sanitarias impulsadas, como el nuevo hospital Virgen de la Esperanza o la ampliación del Hospital de la Costa del Sol, que era "ahora ha dejado de ser el monumento a la dejadez absoluta en las políticas sanitarias que era antes".