Sanz ve "insultantes" las palabras de Turull sobre rebaja fiscal: "Que no nos den lecciones quienes han despilfarrado"

MÁLAGA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero andaluz de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha considerado este viernes "insultantes, inadecuadas y lamentables" las manifestaciones hechas por el secretario general de Junts, Jordi Turull, sobre las rebajas de impuestos en Andalucía, y le ha advertido de que no van a aceptar lecciones de gestión de quienes han "despilfarrado" en Cataluña.

En declaraciones a los medios de comunicación en Málaga, Sanz se ha referido a las manifestaciones realizadas por Turull en una entrevista en La 2 y Radio4 relativas a que con "el dinero de los catalanes los andaluces se subvencionan el gimnasio y que puedas tener un perro de compañía; esto es la perversión número uno".

El consejero andaluz ha dicho que no van a estar dispuestos a que venga a dar "lecciones de gestión económica" un partido de una comunidad que tiene el "doble de deuda que Andalucía".

"A Andalucía no le regala nada nadie" y "desde luego el que no nos regala seguro es Cataluña", según ha sentenciado Antonio Sanz, quien ha señalado que, con el Gobierno de Juanma Moreno, esta comunidad se ha convertido "en una de las tres primeras potencias económicas" del país.

Ha denunciado además que el Gobierno de Cataluña "pretende tener una financiación privilegiada y que los ricos tengan más dinero, y las comunidades que están más desfavorecidas, tengan menos".

Asimismo, Antonio Sanz ha querido dejar claro que no es "incompatible" reclamar más financiación autonómica, algo que es de "justicia" para una comunidad "infrafinanciada" como Andalucía, y llevar a cabo bajadas de impuestos cuando el dinero se va a quedar en esta tierra.

Respecto a las acusaciones de partidos de la oposición de que las nuevas rebajas de impuestos anunciadas por la Junta son "electoralistas", Sanz ha indicado que no hay "elecciones todos los años" y el Gobierno del PP-A ha llevado a cabo rebajas de impuestos "cada año".

Ha señalado que entiende que en el PSOE estén "nerviosos" por estas rebajas fiscales por cuanto, ya van siete bajadas de impuestos en la comunidad con el Ejecutivo de Juanma Moreno, frente a las "97 subidas de impuestos" en España del Gobierno de Pedro Sánchez y de María Jesús Montero, quien es también secretaria general del PSOE-A.