El secretario de Instituciones Penitenciarias abre la jornada sobre el trabajo en la cárcel de Archidona (Málaga)

El secretario de Instituciones Penitenciarias abre la jornada para acercar la cárcel de Archidona a la sociedad. - SUBDELEGACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Instituciones Penitenciarias (IIPP), Ángel Luis Ortiz, acompañado por el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha inaugurado la I Jornada Penitenciaria que organiza el Centro Penitenciario Málaga II (Archidona) en el marco de la Semana Abierta de la Administración 2026.

El centro penitenciario malagueño participa en esta iniciativa junto a las prisiones de Almería, Castellón, Castellón II, Teixeiro y Ourense, han informado desde la Subdelegación en una nota.

La propuesta tiene como finalidad acercar las Administraciones Públicas a la ciudadanía mediante la organización de jornadas, coloquios y actividades basadas en los principios del Gobierno Abierto: transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, integridad pública y colaboración.

Entre los días 18 y el 22 de mayo, las prisiones dependientes de la Administración General del Estado han programado coloquios y jornadas de puertas abiertas a la ciudadanía para acercar la prisión a la sociedad.

Estas iniciativas persiguen visibilizar la labor de reinserción social que desempeñan los profesionales penitenciarios, así como los espacios destinados al tratamiento y al trabajo productivo donde las personas internas desarrollan actividades formativas y laborales.

Durante su intervención, Ortiz ha felicitado al equipo directivo del Centro Penitenciario Málaga II por la programación organizada y ha destacado el "compromiso especial en mostrar a la sociedad cómo son las prisiones y qué es lo que se hace dentro de ellas".

Asimismo, ha señalado que la tasa de ocupación en los centros penitenciarios de España en estos momentos se sitúa "en un 74%, mientras que la media europea es del 87% y países como Italia y Francia superan el 100%".

El secretario general de IIPP también ha llamado la atención sobre el envejecimiento de la población penitenciaria en España. Según ha señalado, la edad media de las personas privadas de libertad alcanza los 40 años, tres más que la media europea, situada en 37 años.

Como ejemplo de esta realidad, ha destacado que actualmente hay más personas internas de 73 años --76 en total-- que jóvenes de 18 años --que son 73-- y que la persona de mayor edad en prisión tiene 96 años.

Además del director del Centro Penitenciario Málaga II, Andrés Enríquez, y del alcalde de Archidona, Manuel Almohalla, el acto ha contado con la presencia de representantes de ONG, de la Cofradía Jesús El Rico, estudiantes de Psicología de las universidades de Málaga y Granada, también del Máster de Intervención Social y trabajadores de los tres centros penitenciarios de la provincia. En total, asistieron más de 250 personas.

La Unidad Cinológica de los dos centros penitenciarios malagueños, integrada por dos perros especializados, ha realizado una exhibición para mostrar al público el trabajo que desempeña.

La prisión de Almería ha organizado visitas de familiares de internos para que conozcan las instalaciones penitenciarias y puedan ver los espacios en los que se encuentran las personas privadas de libertad y una videoconferencia titulada '¿Sabes cómo funciona una prisión?'.

Coincidiendo con esta semana, el Centro Penitenciario de Teixeiro (A Coruña) ha puesto en marcha el sistema de videoconferencia entre la prisión coruñesa y el Colegio de Abogados de A Coruña, lo que permitirá la asistencia telemática y entrevistas confidenciales entre los abogados y sus clientes sin tener necesidad de desplazarse hasta Teixeiro.

Además de esta programación, las prisiones de Castellón y Castellón II han organizado una visita para representantes municipales de la zona con el objetivo de reforzar lazos, jornadas de puertas abiertas a empresarios y estudiantes universitarios, quienes visitarán áreas de tratamiento, escuela y talleres productivos.