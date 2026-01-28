El sector espacial debatirá en Málaga sobre los retos geopolíticos y de seguridad de la industria europea

Archivo - Nueva edición de Small Satellites & Services International Forum (SSSIF) en Málaga. - SSSIF - Archivo

MÁLAGA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Málaga acogerá del 17 al 19 de febrero una nueva edición del Small Satellites & Services International Forum (SSSIF), un foro del sector espacial que reúne a las principales agencias internacionales para abordar los principales desafíos a los que se encuentra este sector a nivel nacional e internacional ante el contexto geopolítico actual.

Así lo han informado a través de una nota, en la que han indicado que para la edición de 2026, el foro espera reunir a más de 190 compañías vinculadas al sector aeroespacial y en torno a 400 expertos de más 20 países procedentes de agencias espaciales europeas e internacionales, centros de investigación e instituciones públicas.

Con el lema 'Comunicaciones seguras y otras tecnologías de uso dual', abordará aspectos esenciales sobre las capacidades tecnológicas e industriales que requieren desarrollarse en España y en Europa para afrontar los retos que imponen la actualidad geopolítica.

Asimismo, también centrará su temática en la autonomía estratégica del viejo continente en el ámbito espacial, reduciendo dependencias y aumentando la fiabilidad de sus sistemas; y en las capacidades que necesita reforzar para garantizar soberanía tecnológica ante un escenario geopolítico más exigente.

Bajo este enfoque internacional, el foro contará por primera vez con la participación de representantes de la OTAN, que se sumarán a otros organismos como la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA), la Agencia Espacial Española (AEE), el Mando del Espacio del Ejército del Aire y del Espacio de España (MESPA) o empresas como Hispasat, Indra, GMV, Satlantis, Oesía, Servitron, Sener y Telespazioo Airbus.

Como cada edición, la jornada inaugural del SSSIF 2026 contará con la participación de representantes del Gobierno de España y otras instituciones locales y autonómicas como la Junta de Andalucía. Tras la apertura institucional, el programa dará paso a diferentes ponencias centradas en tecnologías como las comunicaciones cuánticas y seguras y las comunicaciones ópticas.

En cuanto a mesas redondas, tanto la Agencia Espacial Española como la Agencia Espacial Europea participarán en la mesa 'Comunicaciones seguras y claves cuánticas'; mientras que en la de 'Estrategia de comunicación y retención de talento en el sector espacial', la AEE, asociaciones sectoriales como Tedae y compañías líderes del sector, pondrán el foco en la captación y consolidación de perfiles especializados.

El primer día de congreso concluirá con la mesa redonda sobre 'Doble uso desde el punto de vista de las empresas', liderada por el Bufete Mas y Calvet.

La segunda jornada estará dedicada a la seguridad y contará con destacadas intervenciones de representantes vinculados a la defensa. Durante la jornada, tendrá lugar la mesa sobre 'Retos de la resiliencia europea desde el espacio y las constelaciones nacionales', moderada por Satlantis; y 'El espacio en beneficio de la sociedad', liderada por Telespazio. Completará el día la mesa redonda 'Colaboración internacional en la industria espacial', presidida por ICEX.

Para concluir el congreso SSSIF 2026, el último día intervendrá Michela Muñoz, de la NASA, quien fue la primera española que trabajó para esta institución, han indicado desde la organización a través de una nota.

La cita de 2026 incluirá, tras la afluencia de estudiantes universitarios de la edición anterior, un nuevo taller para desarrolladores dirigido por expertos reconocidos a nivel internacional, que darán soporte a startups y universidades en sus proyectos, aportando lecciones aprendidas y aspectos claves en el ciclo de desarrollo de una misión espacial.

En su edición de 2025, el foro superó los 500 asistentes --un 20% más que el año anterior--, con la participación de 192 empresas, 110 ponentes y 35 expositores procedentes de más de 25 países. También contó con el apoyo de 19 patrocinadores, incluyendo agencias espaciales, fabricantes, científicos, desarrolladores y lanzadores de satélites.

Según han destacado, "con un crecimiento sostenido desde su creación, el SSSIF se ha consolidado como un punto de encuentro clave del sector Espacio en España y como una cita de referencia a nivel europeo, reforzando el papel de nuestro país, y especialmente de Málaga, como hub estratégico de innovación espacial y fomentando la colaboración entre instituciones, empresas y profesionales del sector a través del debate técnico, la visión estratégica y las oportunidades de cooperación internacional".