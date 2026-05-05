Seis detenidos al desarticular dos puntos de venta de droga en Fuengirola (Málaga) que estaban abiertos las 24 horas

Archivo - Un coche de la Policía Nacional (CNP) - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado en Fuengirola (Málaga) dos puntos de venta de drogas que operaban sin interrupción, 24 horas, en la localidad. Hay seis personas detenidas por su presunta participación en los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

Así lo han informado desde la Comisaría provincial en una nota, en la que han indicado que en el marco de esta operación, denominada 'Luna', agentes de la UDEV de la Comisaría de Fuengirola han realizado tres registros en viviendas del barrio de Los Núcleos, que albergaban dos puntos de venta y una 'guardería' de droga.

En dichos registros, los agentes han intervenido 2,69 kilogramos de cocaína, 118 gramos de hachís, 13.175 euros en efectivo y dos balanzas de precisión, entre otros efectos para la preparación de las dosis.

Según la Policía Nacional, los supuestos miembros de esta trama criminal, dedicada al negocio ilícito del menudeo de drogas, trabajaban a turnos continuos, captaban clientes a pie de calle y realizaban vigilancias para detectar la presencia policial, entre otras actividades.

Al frente del grupo y como patriarca del clan se hallaba un hombre de 49 años, que supuestamente ejercía funciones de liderazgo, distribuyendo roles específicos entre sus socios. Las pesquisas permitieron confirmar que la droga era almacenada en un piso utilizado como 'guardería', a partir del que se iban reponiendo las sustancias que se despachaban en los puntos de comercialización.

Según los investigadores, los beneficios de la recaudación diaria iban a parar, además, a ese inmueble donde no se realizaba la venta. La operación policial, que requirió de semanas de trabajo en un entorno especialmente complejo, condujo a la práctica de diversas actas de aprehensión de droga entre los clientes y la identificación de los supuestos autores de la trama.

Finalmente, la Policía Nacional llevó a cabo tres registros y detuvo a seis personas por su relación con los hechos delictivos, interviniendo una cantidad "significativa" de cocaína --2,6 kilos--, teniendo en cuenta que se trataban de puntos de menudeo de droga o pequeño tráfico.