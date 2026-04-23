Selwo Marina celebra el Día Mundial de los Pingüinos con dos crías de pingüino rey en el Pingüinario - SELWO MARINA

MÁLAGA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Selwo Marina continúa siendo un parque de referencia en cuanto a la cría de pingüinos se refiere. Este sábado 25 de abril se celebra el Día Mundial de los Pingüinos, y es una gran ocasión para hablar de las últimas crías nacidas en el Pingüinario, único en el territorio andaluz, que siguen bajo el cuidado de sus progenitores.

Estos dos nuevos pollos han pasado a formar parte de la familia de pingüinos rey (Aptenodytes patagonicus). Sus progenitores --Ariel y Liam, y Totoro y Nadir-- están pendientes en todo momento de los pollos, que, de momento, habitan en una instalación apartada del resto de los ejemplares de pingüinos residentes en la Isla del Hielo, han indicado en un comunicado.

Las especies que allí conviven son el citado Pingüino Rey, así como Pingüino Juanito (Pygoscelis papua), Pingüino Macaroni (Eudyptes chryssolophus) y Pingüino Magallanes (Spheniscus magellanicus).

El historial de nacimientos en este Pingüinario es ya extenso. Se trata de un nacimiento autorizado y, por tanto, incluido dentro de su Programa Europeo de Especies Amenazadas (en inglés EEP, European Endangered Species Program), los conocidos como EEP de la European Association of Zoos and Aquaria (EAZA). Organización a la que pertenece Selwo Marina.

"Los pollos están preciosos", ha dicho el responsable de conservación, Nacho Barrio, "si bien, todavía llevan su plumón marrón y no están preparados para darse un baño con el resto de los pingüinos, por eso permanecen en un espacio especial junto con sus progenitores, que se ocupan de su cuidado".

Estas crías de pingüino se unen a las otras nacidas en los últimos años dentro del parque. Los polluelos no alcanzan la independencia hasta pasados 12 o 16 meses desde su nacimiento. Mientras tanto, permanecen cubiertos de un plumón marrón no impermeable, el que traen consigo, y que a posteriori dan paso al plumaje con el que se conoce a esta ave marina.

Nativo de Sudamérica (Argentina, Chile), el Pingüino Rey es el segundo más grande de su especie --con su metro de longitud--, si bien también viaja hasta el Antártico, Sudáfrica y Nueva Zelanda. Fue en 2007 cuando --en el marco de celebración del Año Polar Internacional-- llegaron los primeros ejemplares de pingüinos rey al parque, 14 concretamente, nueve hembras y cinco machos, para convertirse en la única colonia criadora de esta especie en Andalucía.

Dentro del grupo de los esfenisciformes, es una de las más carismáticas y se caracteriza por su adaptación a la vida marina, colonizando ambientes subantárticos. Su estatus, dentro de la Red List de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), es preocupación menor.