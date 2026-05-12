Archivo - Sergio Millanes, nuevo director del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol - AENA - Archivo

MÁLAGA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Aena ha nombrado al ingeniero Sergio Millanes Vaquero director del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, puesto que asumirá el próximo 1 de julio.

Ingeniero en Organización Industrial e Ingeniero Técnico Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y Máster en Sistemas Aeroportuarios por la Universidad Politécnica de Madrid, ha realizado el Programa de Desarrollo Directivo (PDD) por el IESE, han señalado desde Aena en un comunicado.

Millanes se incorporó a Aena en 2006, iniciando desde entonces una trayectoria marcada por la asunción progresiva de responsabilidades de gestión aeroportuaria y dirigiendo los aeropuertos de El Hierro, Fuerteventura, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna y, en la actualidad, Sevilla.

En su última etapa al frente de la dirección del aeropuerto de Sevilla, ha destacado por liderar la renovación y ampliación del terminal de pasajeros, la mayor inversión acometida en el aeropuerto en las últimas décadas, generando un salto cualitativo en la operativa y en la calidad del servicio, reconocido internacionalmente. Bajo su dirección, el aeropuerto ha consolidado un crecimiento sostenido del tráfico y la conectividad.

Por su parte, Pedro Bendala Azcárate se pone al frente de la nueva Dirección Adjunta de la Dirección de Planificación Aeroportuaria y Control Regulatorio, para reforzar capacidades críticas de Aena en un periodo de fuerte crecimiento y alta intensidad inversora.

Desde 2019, durante su etapa como director de la infraestructura malagueña, Bendala ha capitaneado la recuperación del tráfico, llevando al aeropuerto a superar los mayores niveles de tráfico de su historia, con cifras próximas a los 27 millones de pasajeros.

Asimismo, ha sido una figura clave en la definición del nuevo diseño funcional del aeropuerto malagueño, orientado a optimizar la operación y a preparar la infraestructura para absorber los incrementos de tráfico previstos en los próximos años.