La SETT celebra en Málaga la primera reunión para la puesta en marcha del futuro Centro de Semiconductores

Reunión en Málaga para la puesta en marcha del futuro Centro de Semiconductores - ALEX ZEA

MÁLAGA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) ha reunido los días 23, 24 y 25 de junio en Málaga a las compañías que trabajarán conjuntamente en la construcción del futuro y "puntero" Centro de Semiconductores.

Una iniciativa que tendrá una inversión de más de 500 millones de euros del Gobierno de España, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El proyecto cuenta también con la colaboración de la Junta de Andalucía, el ayuntamiento de Málaga y la coordinación técnica de Ineco e IMEC como socio tecnológico, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en un comunicado.

Está prevista la construcción de una sala blanca de prototipado de chips de nueva generación que será gestionado por 'IMEC Spain', una fundación sin ánimo de lucro especializada en investigación y desarrollo de nanoelectrónica, tecnologías digitales y fomento del ecosistema del sector de los semiconductores.

En estas jornadas, además de la SETT, entidad pública estatal que gestiona el proyecto, dependiente del Ministerio para la Transformacion Digital y de la Función pública, han participado las compañías adjudicatarias de las obras; Ineco, empresa pública que coordina técnicamente el proyecto; y la entidad internacional de microelectrónica IMEC, que realiza el asesoramiento técnico de las especialidades constructivas de la sala blanca que se alojará en el centro.

El objetivo de esta primera reunión consiste en dar el inicio formal al proyecto, así como acordar la visión y marco común de trabajo de todas las partes implicadas. El director ejecutivo de Desarrollo de Negocio de la SETT, José María García Orois, ha sido el encargado de abrir las jornadas.

"Con el lanzamiento del proyecto, ponemos en marcha el contrato de construcción de la sala blanca de Málaga, un primer paso para convertir esta ciudad en un polo de semiconductores mundial. Desde hoy Málaga se consolida como la referencia en microelectrónica del sur de Europa", ha valorado.

El cierre institucional de estos tres días de trabajo ha contado con la presencia de la consejera en funciones de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, Carolina España; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre y el subdelegado del Gobierno en Málaga, Francisco Javier Salas.

Así como, del director general de IMEC Spain, Karel van Gils; el director ejecutivo de Desarrollo de Negocio de la SETT, José María García Orois y el director general de Málaga TechPark, Felipe Romera.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado el compromiso del Gobierno de España para desarrollar un proyecto de una singularidad excepcional y con una inversión sin precedentes para Málaga por parte del Ejecutivo central, una apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación para Málaga, España y Europa.

El contrato de las obras, por un valor de 168 millones de euros de inversión del Gobierno de España, está dividido en dos lotes: el primero, por valor de 4,9 millones de euros, que contempla la redacción del proyecto ejecutivo y ejecución de obras para la línea subterránea y el centro de seccionamiento de 66kv --central eléctrica suministradora de energía--, adjudicado a la empresa Render.

El segundo, por valor de más de 163 millones de euros, incluye la redacción del proyecto de ejecución y ejecución de obras del complejo de I+D+i para obleas de 300 mm, incluyendo la construcción de una sala blanca, cuya valoración fue delegada a un comité de expertos internacionales en construcción y semiconductores adjudicado a y la Unión Temporal de Empresas formada por OHLA, Sando e Intercon, para el segundo.