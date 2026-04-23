Sierra de Yeguas celebra este fin de semana su XXIV Feria del Espárrago y Agricultura Ecológica

Presentación de la XXIV Feria del Espárrago y Agricultura Ecológica de Sierra de Yeguas - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Sierra de Yeguas celebra este fin de semana, 25 y 26 de abril, una nueva edición de su tradicional Feria del Espárrago y Agricultura Ecológica.

El evento, declarado de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga, contará con un mercado con 50 estands de productos agroalimentarios y artesanales y un amplio programa de actividades para todos los públicos.

Así lo ha dado a conocer la vicepresidenta de Atención al Municipio, María Francisca Caracuel, junto al alcalde de Sierra Yeguas, Miguel Ángel Sánchez, durante la presentación de esta festividad que se promociona a través de la estrategia de dinamización turística 'Vente a freír espárragos', que aglutina las principales señas de identidad de Sierra de Yeguas, como su patrimonio natural y cultural, sus fiestas o su gastronomía.

La imagen de marca se inspira en un ramillete de espárragos caracterizados con tres elementos representativos del municipio: senderismo, Semana Santa y gastronomía.

Caracuel ha destacado la importancia de las fiestas gastronómicas para fomentar el turismo de interior y poner en valor las tradiciones malagueñas, el recetario de los municipios y los productos de kilómetro cero.

La fiesta, que celebra su edición número 24, se volverá a celebrar en el recinto ferial de Sierra de Yeguas, un espacio de unos 7.400 metros cuadrados donde se instalarán los puestos del mercado. El queso tendrá gran protagonismo ya que el municipio forma parte de la Ruta Europea del Queso (European Cheese Route). Y este año, como novedad, en la barra del mercado se servirán churros elaborados con espárragos.

Las actividades comenzarán el sábado con la III Media Maratón Sierra de los Caballos, incluida en el 28 Circuito Provincial de ciclismo. A las 14,00 horas se ofrecerá a los visitantes una degustación de espárragos a la flamenca elaborados por Mariano Serrano, cocinero de Canal Sur, y la tradicional paella de espárragos contará este año con la colaboración de Catering La Encina.

Han detallado que, desde las 11,00 a las 16,00 horas, un tren turístico conectará el recinto ferial con la Plaza de Andalucía. En el recinto ferial habrá actividades para los más pequeños, como un castillo hinchable, atracciones y pintacaras, y en el salón de usos múltiples habrá servicio de ludoteca para menores de tres a diez años.

Asimismo, un tren turístico conectará el Recinto Ferial con la Plaza de Andalucía desde las 11,00 a las 16,00 horas, y a las 17,00 horas dará comienzo el concierto de Play Star 80 y 90.

Para promocionar la festividad, este jueves comienza una campaña en redes sociales con 20 videos protagonizados por vecinos y vecinas del municipio.

RUTA SENDERISTA

Por otro lado, han señalado que el municipio cuenta con una nueva ruta de senderismo anunciada en enero de este año. Se trata de la ruta circular #SDY, que a lo largo de sus ocho kilómetros recorre el casco antiguo de Sierra de Yeguas, la pedanía de Navahermosa y la Sierra de los Caballos en un itinerario circular integrado en la Etapa 18 de la Gran Senda de Málaga.

La Sierra de los Caballos, donde se enclava el Cerro de la Cruz, permite divisar los campos de las provincias de Sevilla y Málaga. En su falda existen dos zonas de fácil aparcamiento, la primera en Navahermosa, en el área recreativa y de autocaravanas El Acebuchal; la segunda, en calle Ficus, en el casco urbano de Sierra de Yeguas, que cuenta con diez puntos de interés señalados en la ruta: el recinto ferial, la Plaza de las Américas, el Monumento a la Yegua, la Plaza de la Libertad, la Parroquia de la Inmaculada Concepción, la Plaza de Andalucía, el Parque de Mataró, la Correntía a Navahermosa (Gran Senda de Málaga) y la Iglesia de San Isidro.

Por su parte, la Sierra de los Caballos, con sus senderos y caminos, ofrece múltiples posibilidades para el disfrute en la naturaleza. En fechas próximas se instalará un banco gigante en el paraje de Navahermosa.