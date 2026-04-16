Simed refuerza su alcance internacional en una nueva edición centrada en la colaboración público-privada

Visitantes en Simed 2025 - FYCMA

MÁLAGA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo, organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), del Ayuntamiento de Málaga, celebrará su 22 edición del 12 al 14 de noviembre con una doble vertiente como encuentro profesional y evento dirigido al comprador final, favoreciendo la generación de oportunidades de negocio y conocimiento en torno a las principales tendencias del mercado inmobiliario.

La convocatoria volverá a centrarse en la colaboración público-privada como punto de encuentro y espacio de diálogo entre administraciones públicas y sector privado, con el objetivo de dar a conocer proyectos y avanzar en soluciones que respondan a los retos del sector, especialmente en lo referente a la construcción y promoción de vivienda asequible, según han indicado desde el Palacio de Ferias y Congresos en un comunicado.

De igual forma, también habrá espacio para la inversión y la innovación aplicada a toda la cadena de valor, desde los nuevos modelos constructivos, la gestión hasta los procesos de comercialización y desarrollo.

Por otra parte, Simed 2026 incorporará una zona específica para proyectos procedentes de mercados exteriores con los que se pretende generar nuevas sinergias, compartir tendencias globales y promover el desarrollo inmobiliario.

En esta misma línea se desarrollará el espacio 'Prime Homes Summit', encuentro especializado orientado a facilitar conexiones comerciales con operadores y clientes internacionales.

Así, el segmento residencial se abordará en clave de inversión, living e internacionalización, conectando negocio con nuevos desarrollos, tipologías residenciales emergentes y mercados globales, en un entorno que reúne a un perfil profesional altamente especializado y con capacidad de decisión, así como a potenciales compradores e inversores, facilitando el contacto directo con promotores, instituciones, empresas y territorios y favoreciendo la generación de negocio.

Han destacado, de igual modo, que este año Simed se celebra como una feria internacional completa, una distinción otorgada el pasado mes de marzo por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, a través de la Secretaría General de Comercio, que certifica los estándares de calidad de la convocatoria y facilita una serie de ventajas aduaneras y ahorro de costes para los expositores, agilizando la importación temporal de mercancías, reduciendo trámites administrativos y minimizando riesgos asociados al almacenamiento y control de la mercancía.

ESPACIO EXPOSITIVO AMPLIADO Y RENOVADO

En esta edición se ampliará y reorganizará el espacio expositivo, lo que permitirá incrementar la presencia de empresas, administraciones y proyectos, mejorando la experiencia de participación y la visita. De igual forma, el salón facilitará el networking y la creación de alianzas, con un refuerzo de las zonas reservadas para la celebración de reuniones profesionales y de negocio.

Por otro lado, se rediseñarán dos espacios estratégicos de Simed, la Zona Innova y City Hub. En el caso de Zona Innova (que integra zona expositiva, foro de contenidos especializados y el programa de startups), en esta ocasión serán protagonistas la innovación y las soluciones más disruptivas en el sector constructor e inmobiliario, poniendo el foco en temáticas clave como la industrialización, nuevos materiales y modelos constructivos; la descarbonización, economía circular y sostenibilidad; la IA, IoT (Internet of Things) y digitalización y las soluciones proptech/contech/fintech.

En cuanto a City Hub, el espacio evolucionará hacia un formato más dinámico, con presentaciones, contenidos y actividades que fomentan la visibilidad de proyectos urbanos y la generación de alianzas y sinergias.

Simed está organizado por Fycma, del Ayuntamiento de Málaga. La Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, y el Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana del Consistorio malagueño, así como la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía son partners institucionales.

Por su parte, ya han confirmado su participación como partners en 2026: AQ Acentor, Finca Mossara -una idea Culmia-, Gilmar Real Estate, Lagoom Living, LiveUpp, Metrovacesa, Neinor Homes y Urbania. Idealista será portal inmobiliario oficial. Colaboran Alatus, Insur, LandCo, One Eden, Sacyr, Savills, Agrojardín, Andalucía Trade-Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico, Atalaya Team, Finnova e Increnta&avanza.

Y, en el apartado sectorial nacional e internacional, colaboran ACP Málaga (Asociación Provincial de Constructores y Promotores), Fadeco Promotores, APCE España (Asociación de Promotores Constructores de España), AVS Gestores Públicos, Housing Europe e International Real Estate Federation (Fiabci).