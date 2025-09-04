SMM se concentra contra la agresión con insultos y amenazas a una médica de urgencias del Hospital Clínico de Málaga

MÁLAGA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Málaga (SMM) se ha concentrado este jueves en señal de repulsa ante una nueva agresión con insultos y amenazas que sufrió una facultativa del servicio de urgencias del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga el pasado 20 de agosto.

Desde la Dirección del centro hospitalario han expresado su más profunda repulsa por lo ocurrido y han apuntado que continuarán "trabajando para evitar que se produzca este tipo de actuaciones".

Así, el sindicato ha informado de que la médica fue insultada, amenazada "y hasta casi agredida físicamente" supuestamente por los familiares de una paciente, a la que la profesional le pidió, amablemente y cumpliendo los protocolos de seguridad y acompañamiento del centro establecidos, que solo uno de sus acompañantes podía permanecer en la consulta.

Según han indicado en una nota, "la reacción agresiva de los familiares --uno de ellos llegó hasta levantar la mano en un amago de agredir físicamente a la médica--, además de despreciarla por su juventud, alcanzó un nivel de vulnerabilidad que la facultativa intentó activar el botón antipánico varias veces para solicitar ayuda, pero este no funcionó".

Al respecto, han lamentado que esta medida de alerta "no realizó su función porque desde hace semanas fallaba, y en lugar de repararla, optaron por desconectar el botón, poniendo en serio peligro la integridad física de los profesionales sanitarios que trabajan en esa consulta a diario".

Así, han indicado que afortunadamente, un celador que pasó por la puerta de la consulta se percató de la situación y avisó a los vigilantes de seguridad, ya que la doctora no podía abandonar la consulta porque la única puerta de salida estaba bloqueada por la camilla y los acompañantes.

Al respecto, desde el SMM han criticado "la total dejación de funciones por parte de la Dirección Gerencia y de la Dirección Económico-Administrativa del centro hospitalario, que permiten el incumplimiento del protocolo de entrada y acompañamiento de pacientes en urgencias, exponiendo a profesionales y usuarios a riesgos evitables, con lo que la empresa de seguridad contratada tampoco hace su trabajo".

Además, han asegurado que las consultas del servicio de urgencias "solo cuentan con una puerta, pese a que la Escuela Andaluza de Salud Pública y la normativa de espacios asistenciales del Sistema Sanitario Público Andaluz establecen la necesidad de contar con dos accesos (entrada y salida) por motivos de seguridad".

También, han lamentado que "ignoran las indicaciones del inspector de trabajo de diciembre de 2024, que exigió la instalación de una segunda puerta en las consultas para garantizar vías de escape seguras; y permiten que sistemas de seguridad básicos, como el botón antipánico, se desconecten y permanezcan sin reparación".

"Esta negligencia institucional no solo pone en riesgo la seguridad de los trabajadores, sino que también vulnera el derecho a un entorno laboral seguro y adecuado", han apuntado, por lo que han exigido "la dimisión inmediata de la Dirección Gerencia y de la Dirección Económico-Administrativa del centro hospitalario por su falta de responsabilidad y protección con sus trabajadores una vez más".

En relación con estas críticas en cuanto al acceso de visitantes, desde la Dirección han recordado que el tránsito de personas tanto por la entrada principal como por el Patio Azul y las Urgencias "se lleva a cabo de manera controlada para garantizar en lo posible las condiciones de seguridad tanto de usuarios como de profesionales".

Además, han apuntado en declaraciones a Europa Press que también con vistas a mejorar las condiciones de seguridad del centro, en los últimos meses se ha procedido a la restricción del paso por las áreas quirúrgica y de urgencias.