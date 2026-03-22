El sorteo de Fin de Semana de la ONCE deja casi dos millones de euros entre Álora y Campanillas (Málaga)

Alejandro Fernández, el vendedor de los dos premios. - LA ONCE

MÁLAGA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de Fin de Semana de la ONCE del pasado sábado, 22 de marzo ha dejado en Álora y Campanilla (Málaga) la máxima suerte de su Sueldazo, con un cupón agraciado con un premio de 300.000 euros al contado y más 5.000 euros al mes durante 20 años, que suman un total de 1.500.000 euros a un acertante, además de 19 cupones premiados con 20.000 euros cada uno para un monto total de 1.880.000 euros entre las dos localidades malagueñas, y más de dos millones en Andalucía.

En una nota emitida por la ONCE, el vendedor Alejandro Fernández, vendedor que ha llevado la suerte a estas dos localidades, afirma que "se mueve mucho" por lo que no sabe donde ha podido ser la venta, pero "lo que es seguro es que ese es un sitio más feliz ahora" asegura. Fernández no daba crédito al conocer la noticia. "Qué contento estoy. Es un montón de dinero para mis clientes, y para muchos".

Antiguo albañil, Alejandro llegó a la ONCE en 2010 por una discapacidad física, y desde entonces está "muy contento de tener este trabajo, y de poder repartir ilusión". "De momento no creo que pague el desayuno" bromea Alejandro con el recibimiento que sus clientes le darán. "Ha sido un premio repartido entre los dos municipios, pero con tantos cupones premiados, la gente estará contenta". Camino a comunicar la noticia, Alejandro, feliz, se acuerda de todos "espero que haya tocado bien tocado, y poder celebrarlo con todos nuestros clientes" concluye el vendedor.