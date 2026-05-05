Subdelegado critica la "gestión del Urbanismo" en Málaga: "Merece una reflexión profunda del Ayuntamiento"

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, atiende a los medios - EUROPA PRESS/ALEX ZEA

MÁLAGA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha considerado este martes que "es lamentable la gestión del Urbanismo en la ciudad de Málaga" y ha apuntado que "merece una reflexión profunda del Ayuntamiento".

Así lo ha señalado después de que la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga haya aprobado de forma definitiva el proyecto de urbanización de actuación residencial del sector 'Buenavista PA-T.2', promovido por Casa 47 --anteriormente Sepes--, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en el que se prevé la construcción de 1.362 viviendas protegidas.

Al respecto, Salas, en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, ha señalado que "de los creadores de 'El Gobierno reabre el AVE con fines electoralistas' llega 'El Ayuntamiento aprueba el proyecto de Buenavista a 12 días del 17M'".

"Han tenido que pasar casi dos años para el visto bueno del mayor proyecto de VPO en décadas que construirá el Gobierno de España", ha apostillado.

Así, ha dicho que "es lamentable la gestión del Urbanismo en la ciudad de Málaga y merece una reflexión profunda del Ayuntamiento". "La crisis de la Vivienda en Málaga requiere de respuestas ágiles para que un proyecto no pase dos años de una ventanilla a otra", ha concluido.