Subdelegado dice que no está previsto escala en Málaga de vuelos que trasladen a enfermos de hantavirus

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, atiende a los medios - EUROPA PRESS/ALEX ZEA

MÁLAGA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha afirmado este jueves que, "en principio, no hay ningún vuelo que haya hecho escala en Málaga ni está previsto que ningún vuelo con enfermos del hantavirus haga escala en Málaga en un futuro cercano".

Así lo ha señalado Salas, tras ser cuestionado por los periodistas por las previsiones de escalas de los vuelos que trasladan a los enfermos del hantavirus.

No obstante, ha incidido en que "el aeropuerto de Málaga, como otros aeropuertos, está preparado para cualquier eventualidad y está preparado para seguir las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, que es lo que está haciendo el Gobierno de España, seguir esas indicaciones y, evidentemente, seguir los criterios científicos y epidemiológicos que determinan qué hacer en estos casos".

Por lo tanto, ha continuado, "creo que tenemos que tener confianza absoluta en el sistema, en el Ministerio de Sanidad y en sus indicaciones, en la Organización Mundial de la Salud y los científicos" y, ha incidido, "sobre todo no hacer alarmismo ni poner en duda ni la ciencia ni el sistema, que funciona".

"Estamos en los países más seguros del mundo a nivel sanitario", ha sostenido el subdelegado, al tiempo que ha criticado "a esos políticos que de forma irresponsable lanzan dudas sobre nuestro sistema".

Salas ha afirmado que "tenemos que estar orgullosos de vivir en un país como España, de tener un sistema sanitario público como el español y, sobre todo, con una ciencia y una Organización Mundial de la Salud que vela en situaciones como esta a diario en el mundo, no es un caso aislado, es a diario en el mundo".

Por ello, ha incidido en "la mayor confianza en las instituciones científicas y sanitarias". "Ya lo han dicho los científicos, no es un tema que sea preocupante, de hecho brotes como este epidemiológicos hay numerosos en el mundo a diario, lo que pasa que este ha sido un poquito más relevante a nivel mediático por las circunstancias en las que se ha producido, pero evidentemente son brotes que ocurren normalmente y que OMS controla con sus protocolos y en coordinación con las autoridades sanitarias de cada sitio", ha dicho.

"España está más que preparada para ello, ya lo vimos en la pandemia siendo uno de los países que mejor afrontó esa situación y ahora con esta pequeña situación que ha ocurrido en un barco, que España como siempre ha mostrado su solidaridad y su humanidad ante unas personas que están en un barco que no pueden moverse y ante esa situación de desplazamientos a sus lugares de origen, que como digo no han pasado por Málaga, pero que si pasan se hará con toda la garantía, pero no está previsto", ha concluido.