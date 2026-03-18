Subdelegado en Málaga a Moreno sobre crisis ferroviaria: "Si pasa en Cataluña, su presidente no trataría de enfrentar"

Archivo - El subdelegado del Gobierno de Málaga, Javier Salas Ruiz. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha respondido este miércoles a las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en torno a la crisis ferroviaria y sobre qué pasaría si esta situación pasara en Cataluña. Así, a través de un mensaje en su perfil en la red social 'X', Salas ha señalado que "si esto pasa en Cataluña, su presidente no trataría de enfrentar a territorios que han sido hermanos durante décadas. Usted debería saberlo bien que es catalán".

El representante del Gobierno central en la provincia malagueña concluye su publicación en la red social con otra crítica directa a Moreno, y señala: "Vende con propaganda la moderación, pero su discurso y el de su Gobierno es arribista y desleal".

Este ha sido el mensaje de Salas después de que el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, haya defendido en esta misma jornada, durante un acto en Huelva, el comportamiento que ha calificado "bastante educado y correcto" de la Junta ante la crisis ferroviaria, y que ha lo contrapuesto al hecho de que "hubo un problema de las Cercanías en Barcelona y hubo un cese fulminante".

Así, Moreno ha criticado que "no ha habido ni una sola responsabilidad ni por el accidente de Adamuz ni por la tardanza" en reanudar íntegramente la alta velocidad para Málaga tras el desplome de un muro de casi 300 metros en Álora (Málaga).