Subdelegado recuerda a PP que Gobierno ha aumentado 52% las entregas a cuenta a entidades locales de Málaga desde 2018

Archivo - El Subdelegado del Gobierno de Málaga, Francisco Javier Salas Ruiz, en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha recordado al PP que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha incrementado un 52% las entregas a cuenta a las entidades locales malagueñas desde 2018 hasta rozar los 1.000 millones de euros en 2025"; una cifra que, ha dicho, "contrasta con la exigua subida de apenas un 17% de la Participación de los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica) que la Junta de Moreno cede a los ayuntamientos".

Así ha respondido a las manifestaciones realizadas este pasado domingo por el PP en cuanto a que la "falta" de Presupuestos Generales del Estado "vuelve a perjudicar a los ayuntamientos", al impedir la actualización de las cantidades que reciben con cargo a la participación en los tributos del Estado (PIE); punto en el que Salas ha precisado que el incremento se traduce "concretamente en 987,2 millones de euros".

Al respecto, el subdelegado ha contrapuesto, por un lado, "el 52% de incremento del Gobierno de Pedro Sánchez para los ayuntamientos y la Diputación de Málaga, frente a la miseria de un 17% del Gobierno de Moreno Bonilla. Un incremento del Ejecutivo de España tres veces mayor que el de la Junta".

"A los responsables institucionales del PP les debería dar vergüenza dar esos datos de una manera tan descarada y mentir a la ciudadanía, pero es algo que desgraciadamente lo llevan haciendo siempre en la provincia de Málaga", ha lamentado el representante del Ejecutivo central.

Así, a través de una nota, Salas ha apuntado que los datos "son oficiales y están tanto en la web del Ministerio de Hacienda como en la de la Junta de Andalucía para quienes no quieran dejarse engañar por la fábrica de bulos en la que se ha convertido el PP en Andalucía".

Asimismo, ha señalado que "además de dotar a los ayuntamientos y a la Diputación de Málaga de los mayores recursos de la historia, el Gobierno de España también hace lo propio con las comunidades autónomas, recibiendo Andalucía un total de 30.725 millones de euros en 2026, una cifra récord".

"Todo ello ha sido gracias a las políticas que ha venido ejecutando la que fuera ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para mejorar la financiación de las entidades locales y las comunidades autónomas como Andalucía. Mientras que las políticas de Moreno sí dejan en la estacada a los ayuntamientos de la provincia", ha concluido.