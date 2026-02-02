Los talleres de Semana Blanca del Museo Picasso Málaga propone explorar la escritura y la imagen

El Museo Picasso Málaga vuelve a organizar sus talleres de vacaciones de Semana Blanca, que tendrán lugar del 23 al 27 de febrero en horario de 10 a 14 horas (con ludoteca opcional de 9 a 10 horas) para niños y niñas de entre cuatro y doce años. - MUSEO PICASSO MÁLAGA

Los talleres de vacaciones de Semana Blanca vuelven al Museo Picasso Málaga (MPM) del 23 al 27 de febrero, coincidiendo con este período vacacional escolar de la capital malagueña. En las sesiones se propone explorar la escritura y la imagen a través de Picasso y Elena Asins

Los talleres de Semana Blanca tendrán lugar en horario de mañana, de 10 a 14 horas, y contarán con servicio opcional de ludoteca de 9 a 10 horas. Están dirigidos a niños y niñas de entre cuatro y 12 años, que podrán apuntarse al taller completo o por días sueltos.

Bajo el título "Al pie de la letra", el programa didáctico del taller se inspira en las exposiciones 'Pablo Picasso: Estructuras de la invención. La unidad de una obra', 'Picasso Memoria y Deseo' y 'Elena Asins. Antígona', tomando como punto de partida la relación entre imagen y texto como motores creativos. En las salas del museo, el arte se presenta como una forma de pensamiento y de escritura visual, un sistema de signos capaz de narrar, evocar y construir historias.

Durante cinco jornadas, las pinturas, dibujos y esculturas del museo activarán la imaginación de los participantes, invitándoles a expresar ideas, emociones y relatos individuales y colectivos mediante técnicas plásticas vinculadas a la experimentación formal y la observación sensible.

El taller propone recorridos participativos en los que escritura, dibujo y gesto se funden para crear nuevos territorios creativos. La obra de Pablo Picasso, con su variedad de signos, trazos y formas, se conectará con la propuesta geométrica, lingüística y ética de Elena Asins, ampliando la idea de que "dibujar es, también, escribir el mundo".

Las inscripciones al taller ya se pueden realizar en las taquillas del Museo Picasso Málaga o de forma online en la página web www.museopicassomalaga.org