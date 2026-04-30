Tasa turística, vivienda y un estudio sobre el sinhogarismo, a debate en el pleno del Ayuntamiento de Málaga

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MÁLAGA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La modificación de la ley que permita la implantación de una tasa turística a los ayuntamientos que quieran ponerla en marcha y el impulso de infraestructuras eléctricas (PP); la vivienda (PSOE y Con Málaga) y un estudio sobre el sinhogarismo se debatirá en el pleno del Ayuntamiento de Málaga del mes de abril.

Así, la portavoz del grupo municipal 'popular', Elisa Pérez de Siles, ha explicado que una de las mociones urgentes es sobre la tasa turística. En concreto, instan al Gobierno de España a tramitar una modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que permita la implantación de una tasa turística a los ayuntamientos que quieran ponerla en marcha.

Pérez de Siles ha recordado que "el alcalde ya ha trasladado en varias ocasiones la inquietud de implementar esta tasa a la pernoctación turística en la ciudad" y "siempre ha dicho, lógicamente, de la mano del sector, con el diálogo, con la negociación del sector y, sobre todo, siempre ha dicho con carácter finalista para atender a políticas activas de vivienda".

Ha explicado que "hablamos de aplicar, de conseguir la recaudación de más de 30 millones de euros, que se incorporaría al esfuerzo que en materia de vivienda viene haciendo el Ayuntamiento desde hace ya muchos años".

De igual modo, ha hecho un repaso de la política de vivienda que viene haciendo desde hace años el Consistorio, a pesar de no ser competente en la materia.

Entre otros puntos de la moción, proponen que el Ayuntamiento se compromete a implantar una tasa por pernoctación en viviendas de uso turístico, "con el consenso previo con el sector, para destinar los ingresos obtenidos a reforzar las ayudas al alquiler para familias en situación de vulnerabilidad"; y solicita a UGT y CCOO su mediación ante el Gobierno "para dar traslado de la necesidad de esta reforma legal y de la urgencia de dotar a la ciudad de la potencia eléctrica necesaria para no frenar la construcción de vivienda protegida".

Precisamente, otra de las mociones urgentes del PP versa sobre la necesidad de que el Gobierno "impulse infraestructuras eléctricas ante el déficit de capacidad actual en Málaga" y que aborde la situación "como un asunto estratégico de país por su impacto en el territorio".

VIVIENDA

Por su parte, tanto PSOE como con Málaga abordarán la situación de la vivienda. Así, el portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha insistido en que "el principal problema que tienen los malagueños es la falta de vivienda asequible". "Nos encontremos en una situación dramática", ha apostillado.

"Desde el PSOE siempre vamos a decir que la vivienda no puede ser un valor especulativo, tiene que ser un derecho", advirtiendo de que "Málaga es una ciudad inalcanzable para la mayoría de los malagueños". Así, ha dicho que ello tiene "consecuencias", como que "la ciudad está perdiendo a la gente joven que tienen hijos en edades escolares".

Entre los puntos de la moción está el de que la Junta se comprometa a aceptar y adherirse a la aplicación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, "como ya ha anunciado el presidente del Ejecutivo andaluz", ha dicho Pérez, al tiempo que ha añadido que "sabíamos que era difícil que los gobiernos gobernados por el PP no se acogieran a este buen plan", ha valorado.

A juicio de Pérez, el PP "tienen que ser valiente" y "declarar la ciudad de Málaga zona tensionada". Por otro lado, ha calificado de "vergüenza" la votación de los 'populares' en el Congreso sobre el decreto de alquileres.

Entre otros puntos, piden un inventario actualizado de suelos y espacios que pueden destinarse a vivienda pública; y reforzar el papel del Instituto Municipal de la Vivienda.

Con Málaga, por su parte, ha incidido en que "los datos del estado del acceso a la vivienda en la ciudad son un auténtico escándalo". "Estamos en una situación de emergencia habitacional", ha reiterado el portavoz de la coalición, Nicolás Sguiglia, y ha incidido en que "es importante insistir en la idea de emergencia porque cuando ocurre una emergencia hay que reaccionar", ya que "la pasividad en tiempos de emergencia es complicidad".

Por otro lado, ha incidido en que "el equipo de gobierno del PP está defendiendo con sus malas políticas a una auténtica minoría de rentistas que se están beneficiando con este modelo especulativo". Además, han mostrado el rechazado "a la votación que se realizó ayer en el Congreso" sobre el decreto de vivienda, como también lo ha hecho la portavoz adjunta, Toni Morillas.

También Morillas ha dicho que la situación de la vivienda es "insostenible" y ha insistido en que "hay que pedir explicaciones". Entre las propuestas están que se declare la ciudad como zona tensionada, que se realice una moratoria de venta de suelo municipal para la construcción de vivienda libre, y que se extienda la moratoria de viviendas de uso turístico que está en vigor durante un mínimo de cinco años.

Sobre las mociones de vivienda, Pérez de Siles ha valorado la gestión en materia de vivienda, como defenderán en el pleno, y ha dicho que en el tenor literal de las iniciativas de la oposición "no dicen la verdad".

Así, entre otros, se ha referido a la declaración de zona tensionada y ha reiterado que "no solamente la aplicación de estas medidas no están sirviendo para conseguir los objetivos que inicialmente se supone que preveía o quería el Gobierno sino que está sirviendo para generar los efectos adversos exactamente contrarios". "Si estos son los efectos de aplicar esas medidas intervencionistas, no es precisamente lo que queremos para nuestra ciudad".

Sobre el plan nacional de vivienda, ha aludido a que "los compañeros socialistas aquí en el Ayuntamiento no lo han estudiado en profundidad, porque precisamente el Plan Nacional defiende cosas que llevamos defendiendo en este ayuntamiento muchísimos años y a los que precisamente los distintos grupos municipales en la oposición se vienen negando". Por último, Pérez de Siles ha vuelto a defender "el compromiso" del Consistorio en materia de vivienda.

ESTUDIO

Por su parte, el grupo municipal de Vox ha solicitado un estudio independiente sobre la situación del sinhogarismo, así como para reforzar los recursos sociosanitarios destinados a los casos de mayor vulnerabilidad.

La iniciativa parte de la necesidad de contar con un diagnóstico "completo, actualizado y ajustado a la realidad material de la calle". El portavoz, Antonio Alcázar, ha afirmado que "no se puede diseñar una política eficaz si no se conoce con rigor la realidad más dura del sinhogarismo, que es precisamente la que permanece fuera del sistema".

Ha incidido en que la moción "pone el foco en los perfiles más vulnerables, caracterizados por la concurrencia de trastornos de salud mental, adicciones, deterioro cognitivo y procesos de cronificación, que requieren intervenciones específicas y continuadas".

"Las personas en situación de sinhogarismo no necesitan solo asistencia puntual, necesitan procesos reales de recuperación, con seguimiento y atención sociosanitaria intensiva", ha señalado Alcázar, que ha subrayado que "el problema no es solo de recursos, sino de cómo se utilizan y de si realmente están consiguiendo resultados en términos de recuperación y reinserción".

Entre las propuestas están la realización de un estudio independiente, externo a la Administración, que permita conocer con precisión el número de personas sin hogar, sus perfiles y la eficacia de los recursos existentes. Además, instan a la Junta a reforzar los recursos sociosanitarios especializados para atender a personas con trastornos de salud mental, adicciones y patologías duales.

"Si una política asistencial se cronifica significa que el sistema está fallando. Y hoy por hoy está fallando, por lo que es imprescindible saber por qué y corregirlo", ha concluido Alcázar. Al respecto de la moción, Pérez de Siles ha recordado una misma iniciativa se debatió en comisión.