El Teatro del Soho de Málaga amplía funciones de 'Yo solo quiero irme a Francia'

Archivo - 'Yo Solo Quiero Irme A Francia' Con María Galiana Llega Al Teatro Del Soho - TEATRO DEL SOHO/GERALDINE LELOUTRE - Archivo

MÁLAGA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro del Soho CaixaBank de Málaga recibirá por primera vez en el escenario a la actriz María Galiana protagonizando 'Yo solo quiero irme a Francia', una obra escrita y dirigida por Elisabeth Larena en su debut teatral.

Además, de las dos funciones ya programadas el 12 y 13 de junio, se ha ampliado una función matinal el domingo 14 de junio a las 12.00 horas, han indicado desde el teatro en un comunicado.

La actriz María Galiana, distinguida recientemente con el Premio Talía de Honor, ha recibido a lo largo de su carrera reconocimientos tan relevantes como el premio Goya, el premio de la Unión de Actores, la Espiga de Oro en la Seminci, un premio Ondas y ha sido galardonada en dos ocasiones con la Medalla del Mérito a las Bellas Artes.

Galiana se pone por primera vez a las órdenes de la actriz y directora Elisabeth Larena, en una propuesta escénica que cuenta con un gran reparto formado por Alicia Armenteros, Nieve de Medina y Anna Mayo.

Su directora ha explicado sobre el proceso de creación de la obra que "durante todo el viaje que fue escribir me acompañaron, no solo el proceso de documentación para escribir a Pilar, nuestra protagonista, sino también mis propias memorias, que no fueron vividas por mí, pero sí por mi abuela. Su 'Yo, oír, ver y callar' tantas veces dicho a mi madre, a mis hermanas y a mí es algo que, aunque sienta que no me pertenece directamente, sigue vivo a través de mí. Herencias similares acompañan a los cuatro personajes de esta obra".