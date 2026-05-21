Teba celebra este fin de semana su tradicional romería en honor a San Isidro Labrador y la Virgen de la Cabeza

A diputada provincial María del Carmen Martínez presenta junto al alcalde de Teba, Cristóbal Corral, la Romería de Teba. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Teba (Málaga) celebra del 22 al 24 de mayo su tradicional Romería en honor a San Isidro Labrador y la Virgen de la Cabeza. Un evento, declarado de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de la Málaga, donde vecinos y visitantes de todos los rincones podrán disfrutar de esta festividad con un variado programa de actividades.

Así lo ha dado a conocer la diputada provincial María Carmen Martínez junto al alcalde de Teba, Cristóbal Corral; Francisco Javier Toro (Blas), autor del cartel de esta edición; y representantes de las hermandades de San Isidro Labrador y de la Virgen de la Cabeza y la Agrupación de cofradías, responsables de la organización, en la presentación de la romería 2026.

Martínez ha recordado que esta celebración se realiza desde el siglo XVI y está reconocida como una de las romerías con mayor tradición y con más asistencia en la provincia, ya que se hace en homenaje a San Isidro Labrador y la Virgen de la Cabeza, que cuenta con muchos devotos.

Asimismo, la diputada provincial ha valorado el apoyo de la institución provincial a fiestas, tradiciones y eventos que forman parte de la esencia de la provincia, y que contribuyen a la dinamización y la promoción de los municipios de la provincia, especialmente a los de interior.

Según cuenta la tradición, fue Eugenia de Montijo, emperatriz de Francia y condesa de Teba, en un viaje camino del balneario de Carratraca, la que ordenó una misa en terrenos del cortijo La Puente por las epidemias que había en la época.

PROGRAMA

Por su parte, el alcalde ha explicado que, aunque la festividad comienza el viernes, el día grande es el sábado, cuando tiene lugar la romería donde las imágenes de la Virgen de la Cabeza y San Isidro procesionan en carros, carrozas y son acompañadas por caballistas desde Teba hasta la ribera del Guadalteba.

Una cita marcada este año por algunos cambios organizativos y de ubicación, ya que lamentablemente no se podrá celebrar la tradicional acampada en el Paraje La Puente, pero que conserva intacto aquello que verdaderamente la hace especial: el camino, la convivencia, las tradiciones y la ilusión compartida de todo un pueblo.

La explanada Poeta Miguel Hernández será el escenario principal donde se desarrollarán las actividades para todos los públicos. Desde las 20,00 horas, los más pequeños podrán disfrutar de hinchables. A partir de las 23,00 horas, el grupo de flamenco fusión 'Dakí Pacá' será el encargado de amenizar la noche junto a Las Soles, con sevillanas, rumba y baladas. La madrugada estará a cargo del dj Álvaro López, y la sesión de dj Cohelo pondrá el broche final a la celebración.

El regidor ha recordado que este año volverán a celebrarse los tradicionales concursos de fachadas, caballistas, carrozas y carritos, una apuesta clara por mantener la esencia romera y seguir fomentando la participación vecinal, la creatividad y el ambiente popular que siempre han caracterizado esta fiesta.

Teba se prepara así para vivir una Romería diferente en algunos aspectos, pero con la misma emoción, el mismo sentimiento y la misma esencia de siempre, ya que cambian los escenarios, pero las tradiciones permanecen intactas.