Telefónica instala en Málaga uno de sus 17 nodos de Edge Computing, la red que acelera la transformación digital

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MÁLAGA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Telefónica ha finalizado su despliegue pionero por España de 17 nodos de Edge Computing, una red avanzada que acelera la transformación digital del país y potencia la soberanía tecnológica, a través de más y mejores servicios para las empresas y administraciones del territorio nacional.

El denominado Plan Edge de Telefónica, un proyecto referente en Europa que proporciona capacidad Edge, ya ha activado sus servicios en los nodos de Málaga, Sevilla, Madrid (dos), Barcelona, Valencia, Zaragoza, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Valladolid, Gijón, A Coruña, Terrassa, Santa Cruz de Tenerife, Santiago de Compostela y Mérida, según han explicado desde la compañía en un comunicado.

El presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, ha anunciado este hito en el marco de 'DigitalES Summit': "Las redes son críticas para el país y la base de su soberanía digital. Por eso, Telefónica, comprometida con ser la principal vía de acceso a las tecnologías digitales, ya ofrece servicios digitales soberanos mediante una propuesta comercial que abarca redes, ciberseguridad, IA, Cloud y un despliegue pionero de nodos de Edge Computing por toda España".

Durante su intervención en este encuentro sectorial, Ochoa ha detallado la propuesta de la compañía para España: "Telefónica ofrece una plataforma modular de servicios digitales soberanos para ayudar a sus clientes, como administraciones, infraestructuras, empresas y pymes, a evaluar, proteger, operar y evolucionar sus activos digitales esenciales".

"No se trata de una declaración institucional sobre la importancia de la soberanía digital, sino de una propuesta comercial concreta para responder a una necesidad creciente de control, resiliencia y autonomía tecnológica", ha apostillado.

En este sentido, Ochoa ha subrayado la importancia de la soberanía digital y del dato, así como de la capacidad de decisión y de control sobre los activos que sostienen la economía: "Hablamos de saber dónde están los datos, quién los procesa, quién los protege y quién tiene la última palabra", ha expuesto el presidente de Telefónica España.

De cara a la evolución del sector en Europa, Ochoa ha abogado por el aumento de la inversión, el impulso de alianzas reales y la evolución del marco regulatorio hacia la creación de capacidades.

INNOVACIÓN PARA DAR MÁS Y MEJORES SERVICIOS

La soberanía tecnológica aplica a las redes, pero también la ciberseguridad, la IA, el Cloud y el Edge Computing, que ha protagonizado un innovador despliegue por parte de Telefónica.

La compañía no solo ha finalizado la puesta en marcha de 17 nodos, sino que además ya comercializa servicios B2B (Business to Business) en los ecosistemas productivos de cada una de esas zonas.

El Edge posibilita el procesamiento, análisis y almacenamiento de datos, funciones que se pueden realizar lo más cerca posible de esos datos (en el borde o Edge), a diferencia de los centros de datos tradicionales o del Cloud Computing.

Con respecto al Cloud, el Edge diseña una arquitectura escalable y eficiente que acerca al cliente el procesamiento y el almacenamiento, con lo que la gestión de la información generada por un gran número de dispositivos se realiza cerca del origen de dicha información.

A las ventajas del Cloud, como por la elasticidad o la alta disponibilidad, el Edge incorpora mayores prestaciones, menores latencias y un mayor control del dato. El Edge Computing potencia además las prestaciones de redes de nueva generación como la fibra óptica FTTH y la tecnología móvil 5G, despliegues en los que Telefónica es líder.

De este modo, el Edge genera una nueva oleada de servicios avanzados, por ejemplo, referentes a industria 4.0, conducción asistida, logística, puertos, retail, comunicaciones masivas o gemelos digitales, entre otros, más y mejores servicios que ponen las últimas tecnologías digitales a disposición de empresas, administraciones y, en último término, la ciudadanía.

El proyecto de Telefónica sigue la ruta europea para el desarrollo de la oferta Cloud-Edge de nueva generación, para que empresas y administraciones públicas puedan desarrollar aplicaciones basadas en Edge y reducir la dependencia de proveedores de servicios de Cloud y Edge con plataformas ubicadas fuera de la Unión Europea.

Estratégico a escala continental, el proyecto se ha articulado mediante un Proyecto de Interés Común Europeo (Ipcei) que coordina la Comisión Europea y en el que han participado los diferentes Estados Miembros presentando propuestas.

En junio de 2021, la propuesta de Telefónica España fue la mejor valorada a nivel nacional y fue presentada al IPCEI para el desarrollo del Edge Computing.