La Térmica celebra su RED Friday más literario con música y actividades del Festival de 'Escribidores'

MÁLAGA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Térmica celebra este viernes, 4 de marzo, el segundo RED Friday del año, una jornada de actividades culturales en torno al rastro cultural nocturno. Esta nueva edición contará con más de 40 expositores a los que se suman, con motivo de la celebración del festival literario 'Escribidores', las librerías Luces, Mapas&Cía, Agapea, Casa del libro, Proteo Prometeo, Fnac y Rayuela.

El Patio del Tiempo acoge los directos de Xenia, una joven músico que ha demostrado adaptarse a los nuevos sonidos y letras mezclando la década de los 80 así como el new wave; Anadie, cantante y productora que ha destacado dentro del género urbano en la escena malagueña en estos dos últimos años; y Carla Clay, dj y productora de música electrónica en Madrid, cuyo estilo vivo y dinámico le ha llevado en poco tiempo a ser la residente actual de Club Malasaña.

Asimismo, el I Festival Literario de América y Europa 'Escribidores' continúa este viernes, 4 de marzo, con la celebración de la mesa redonda titulada 'Literatura, identidad y mestizaje', en la que se reúnen el Premio Cervantes 2017, Sergio Ramírez; el periodista y crítico Pierre Assouline; el escritor y editor Héctor Abad y la subdirectora del programa de TV2 Shalom, Esther Bendahán, para hablar sobre la evolución de la literatura gracias a la fusión de culturas.

Organizado por la Cátedra Vargas Llosa y el centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga La Térmica, Escribidores se articula en torno a una serie de mesas redondas, encuentros y diálogos con los que promover la reflexión y el debate sobre los más importantes desafíos culturales que son comunes a Latinoamérica, España y Europa

Mario Vargas Llosa, Premio Nobel 2010 de Literatura, encabeza una delegación de los más destacados escritores de la actualidad, quienes tienen la oportunidad de encontrarse en Málaga en el marco del festival, han indicado desde la Diputación en un comunicado.

Además, los asistentes podrán visitar la exposición del fotógrafo norteamericano Michael Grecco 'Days of punk'. La muestra saca a la luz más de un centenar de instantáneas que han permanecido ocultas durante años y que Grecco realizó en los clubes nocturnos y conciertos durante el inicio del punk rock desde 1978. Entre las fotografías, aparecen míticas bandas de dicho período, como Johnny Rotten, The Buzzcocks, Talking Heads, Human Sexual Response, Joan Jett, The Clash, Elvis Costello o los Ramones, entre otros.

La propuesta teatral 'Relío' completa el programa del RED Friday con una performance basada en la obra de la artista plástica y visual Lauefron. La actriz y creadora Alessandra García y el agitador cultural Alejandro Morales interactúan bajo la mirada de los asistentes creando diferentes acciones para cuestionar los prejuicios y el punto de vista del espectador.