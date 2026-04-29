La Térmica y el Festival de Málaga llevan 'Cine en nuestra zona' a ocho municipios de la provincia - DIPTUACIÓN

MÁLAGA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Térmica, Centro de Cultura Contemporánea de la Diputación de Málaga, y el Festival de Málaga ponen en marcha la primera edición de 'Cine en nuestra zona', una iniciativa que acercará el séptimo arte a ocho municipios de la provincia de menos de 25.000 habitantes y sin salas de cine, reforzando así el compromiso de ambas instituciones con la descentralización cultural y el acceso igualitario a la cultura.

El proyecto comienza este jueves, 30 de abril, en Manilva y se desarrollará también en Arriate, Tolox, Pizarra, Alameda, Villanueva del Rosario, Torrox y Ardales, abarcando distintas comarcas del territorio malagueño, ha indicado la Diputación en un comunicado.

'Cine en nuestra zona' nace con el objetivo de crear hábitos culturales estables en torno al cine, recuperando el espíritu de los cineclubes a través de sesiones que incluirán presentaciones previas y coloquios posteriores a cada cinta.

Estas actividades permitirán a los asistentes no solo disfrutar de las películas, sino también reflexionar y debatir sobre sus contenidos desde una perspectiva social, emocional y cinematográfica.

La programación está compuesta por una selección de títulos recientes, como 'La habitación de al lado', 'La virgen roja', 'Rivales', 'Anora', 'La sustancia', 'Robot Salvaje', 'Nosferatu', 'El 47', 'Better Man', 'Todo a la vez en todas partes', 'Pobres criaturas' o 'Priscilla'. Cada municipio ha seleccionado tres de estas películas para sus respectivas sesiones.

Por último, han valorado que esta iniciativa refleja la colaboración entre La Térmica y el Festival de Málaga, dos instituciones culturales que, a través de esta alianza, generan sinergias para ampliar el alcance de sus programas y llevar la cultura más allá de la capital.