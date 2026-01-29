La Térmica de Málaga mejora su posición y asciende diez puestos en el ranking nacional del Observatorio de la Cultura

La Térmica Village. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, La Térmica, escala posiciones en el ranking nacional del Observatorio de la Cultura y sube diez puestos, pasando del número 87 al 77, según han informado desde la institución provincial.

A través de una nota, han señalado que de esta forma "continúa el impulso que ya obtuvo el año anterior", pasando del puesto 94 al 87, y apareciendo en el informe por delante de citas como los Premios Goya, Las Noches del Botánico o la Bienal de Flamenco de Sevilla, y de instituciones como el Museo Arqueológico Nacional, el MNAC o el Auditorio Nacional.

Esta clasificación se ha presentado este jueves en un acto celebrado en Santader en el Palacio de Festivales de Cantabria, con la asistencia de muchos de los 443 miembros que participan en la elaboración del mismo así como de representantes de organizaciones culturales de toda España, profesionales del sector, medios de comunicación y público de la cultura.

Así, La Térmica también destaca en el plano autonómico convirtiéndose en uno de los diez proyectos más relevantes de Andalucía, en concreto en el puesto número nueve, con lo que sube cinco posiciones en este ámbito, han significado.

El presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado, ha valorado este ascenso en el ranking cultural y ha afirmado que "esta visible mejora en la percepción de las actividades culturales de la Diputación de Málaga y, en concreto de la Térmica no es más que un reflejo del talento y la creatividad que tenemos en Málaga y por supuesto, nos motiva para seguir impulsando y facilitando el acceso a la cultura en toda la provincia".

Según han explicado, este informe se elabora por profesionales de la cultura entre los que se encuentran responsables de fundaciones, directores de museos, teatros, centros e instituciones culturales; editores, productores, promotores, galeristas y responsables de industrias culturales.

El documento convierte a La Térmica, un año más, "en uno de los centros de referencia nacional de la cultura contemporánea" y supone un reconocimiento a su "apuesta por traspasar las fronteras naturales del centro y llevar sus propuestas culturales más allá de los límites del recinto", con formatos "tan novedosos" como La Térmica Village donde 17.300 usuarios de los municipios de Coín, Vélez-Málaga, Ronda y Benalmádena se contagiaron del espíritu transgresor e inspirador de La Térmica.

También en 2025 se puso en marcha otro nuevo formato que, han asegurado, "ha venido para quedarse"; 'Ancá La Térmica', un lugar de encuentro familiar e intergeneracional que rompe los límites entre la tradición y la modernidad.

En total, en 2025 La Térmica ofreció 794 actividades que llegaron a 87.945 usuarios, entre las que cabe destacar sus exposiciones --que recibieron 37.760 visitas--, y la oferta formativa durante todo el año, sobre collage, acuarela, programación y robótica, dibujo de cómics, cerámica, danza contemporánea, oratoria, club de lectura, diseño, improvisación, baile swing y fotografía, entre otras propuestas, que han llegado a casi 4.000 personas.

Asimismo, se incluyen perfomances, podcast en directo, residencias artísticas y más de 100 horas de música en directo de géneros tan variados como el pop, pop rock indie, urbano, electroflamenco, posk punk, powerpop, techno, house y techno melódico, hard Techno o el rock and roll.