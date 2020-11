La Térmica y La Malagueta (Málaga) ofrecen una semana de encuentros con la literatura, el deporte y la filosofía

Emilio Butragueño, Marta Sanz, Juan Arnau, Rodolfo Caparrós y Gonzalo Velasco son los protagonistas

Los centros culturales de Diputación de Málaga, La Térmica y La Malagueta, reciben la próxima semana a nuevos invitados en sus correspondientes ciclos de conferencias. Así, del 16 al 20 de noviembre habrá cabida para la literatura, el deporte y la filosofía.

Como novedades, La Malagueta inaugura un nuevo ciclo sobre el deporte, 'Fiebre en las gradas', que contará con la presencia de Emilio Butragueño. En el apartado filosófico se contará con Gonzalo Velasco y Diego Garrocho, y en el plano de la literatura con Marta Sanz, Juan Arnau y Antonio Soler. Finalmente, Guillermo Busutil y Rodolfo Caparrós dialogarán sobre paisajes desde amplias perspectivas, en el ciclo de colaboración con la Fundación General de la Universidad de Málaga.

Todas las actividades que permiten la asistencia de público comenzarán a las 16.30 horas y finalizarán a las 17.45 horas, ha explicado la Diputación en una nota. Asimismo, se podrán seguir también vía 'streaming' en los canales de YouTube de ambos espacios, así como el ciclo virtual 'Diálogos en la red' a través del Facebook Live de La Térmica.

Para comenzar, el lunes 16 de noviembre, arranca la semana con el encuentro 'Fiebre en las Gradas', que tendrá lugar en el Centro cultural La Malagueta. Con el aforo reducido al 65 por ciento, el exfutbolista Emilio Butragueño participará en un encuentro dedicado a estudiar el deporte, y más concretamente el fútbol, como una máquina de generar emociones y recuerdos.

A través de distintas figuras del deporte, este ciclo intentará tender puentes con la historia, pero menos como un complaciente ejercicio retrospectivo, que como una estrategia de análisis de la realidad inmediata, que nos permita vislumbrar hacia dónde nos encaminamos, dadas las circunstancias actuales del COVID-19.

Del mismo modo, La Malagueta acoge el martes 17 de noviembre 'Avatares de la Fe. Juan Arnau: alma y espíritu'. Este ciclo ha abordado el misterio de la fe, su problemático en nuestro tiempo desde distintas perspectivas y manifestaciones humanísticas, y clausurará el martes con el encuentro con el astrofísico y filósofo Juan Arnau. El encuentro estará dirigido por el poeta y escritor Alejandro Simón Partal.

El miércoles tendrá lugar el encuentro en La Térmica. En este caso, Guillermo Busutil y Rodolfo Caparrós ofrecen su mirada del paisaje en 'La responsabilidad ante el paisaje: ¿mirada poética o ficción comercial?'. En esta sesión se estudiará el paisaje desde diversas perspectivas; cómo afecta a nuestros sentidos, su carácter poético, su función lúdica y colectiva o desde una perspectiva cultural, y su efecto en la población residente o el comercio tradicional.

Se contará con el experto en paisaje Rodolfo Caparrós para hablar de la historia, la teoría y la condición moral del paisaje; y también con el escritor y periodista Guillermo Busutil, quien se ha destacado en los últimos años por la reivindicación del patrimonio paisajístico malagueño. El encuentro estará moderado por Sebastián Escámez, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Málaga, y coordinador del ciclo.

Este mismo día, el Facebook Live de La Térmica ofrece además una nueva sesión del ciclo 'Nadie sabe lo que puede escuchar un cuerpo', con Gonzalo Velasco Arias, profesor de Humanidades y analista político, a las 20.00 horas. En esta conferencia online se van a estudiar una selección de canciones históricamente significativas, como son 'Shake, rattle and roll', de Jesse Stone, y 'Dancing in the streets', de Marvin Gaye.

La semana continúa en La Malagueta con 'La nostalgia', el jueves, 18 de noviembre, con Diego Garrocho, profesor de Política y Filosofía. Se reflexionará sobre la construcción cultural de nuestra percepción del tiempo, se revisarán antiguos mitos y se analizarán algunas expresiones contemporáneas de esa nueva forma de imaginar el futuro y de 'inventar el pasado'.

Para concluir, el viernes, 20 de noviembre, se presenta el libro 'Pequeñas mujeres rojas' de Marta Sanz, en un encuentro en La Malagueta junto a Antonio Soler. Con esta obra, una combinación entre novela negra y política, Sanz cierra la trilogía del detective Arturo Zarc.