La Térmica Village llega a plaza Ochavada de Archidona el 9 de mayo con música en directo y otras propuestas creativas - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Cultura Contemporánea de la Diputación de Málaga La Térmica llevará el próximo 9 de mayo su proyecto La Térmica Village a la localidad malagueña de Archidona, en una nueva parada de este programa itinerante que transforma el espacio público en un punto de encuentro para la música, la creatividad y la participación ciudadana.

Se trata, además, de la primera vez que este proyecto llega a un municipio de menos de 20.000 habitantes, consolidando la apuesta del centro por desarrollar propuestas de gran formato también en localidades del interior de la provincia.

Tras su reciente paso por Nerja, el Village continúa su recorrido por la provincia con una jornada que se desarrollará en la emblemática Plaza Ochavada de Archidona, de cinco de la tarde a doce de la noche, con acceso libre y gratuito.

Organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Archidona, el evento incluirá durante siete horas una programación abierta y diversa que combina conciertos en directo, talleres participativos y zona de mercado, consolidando el modelo del Village como una propuesta cultural accesible, intergeneracional y conectada con el territorio.

El vicepresidente de la Diputación Juan Rosas, que ha presentado el evento junto al alcalde, Manuel Almohalla, y el director del Centro de Cultura Contemporánea La Térmica, Antonio Javier López, ha destacado la importancia de celebrar La Térmica Village en Archidona y de seguir acercando la cultura contemporánea a todos los rincones de la provincia.

Asimismo, ha incidido en la implicación del ayuntamiento, que ha facilitado enormemente el trabajo del equipo, haciendo posible que iniciativas como esta salgan adelante y se consoliden en el territorio.

La música, como eje central de la jornada La programación musical reunirá a artistas que representan el pulso actual de la escena emergente, en una combinación de estilos y lenguajes pensada para conectar con públicos diversos.

El escenario de la Plaza Ochavada acogerá las actuaciones de Arrecio, Juanca Supersub, Cervatana y Niños Bravos, en una sucesión de directos que marcarán el ritmo de la jornada y convertirán el centro del municipio en un espacio de encuentro en torno a la música en vivo.

Junto a la música, La Térmica Village volverá a incorporar una programación de actividades participativas dirigidas a todos los públicos con talleres y dinámicas creativas. Además, durante toda la jornada, el público podrá disfrutar también de una zona de mercado con productos artesanales y propuestas locales.

Tras las citas de Nerja y Archidona, La Térmica Village continuará su recorrido a lo largo de este año con nuevas paradas en Pizarra (26 de septiembre) y Estepona (7 de noviembre).