'Tootsie, la comedia musical' llega al Teatro del Soho de Málaga

Pase gráfico de la comedia musical Tootsie, que ha tenido lugar hoy en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga. - TEATRO DEL SOHO/ÁLVARO GUERRERO

MÁLAGA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro del Soho CaixaBank de Málaga acoge desde este jueves y hasta el 7 de junio 'Tootsie, la comedia musical', "una adaptación ingeniosa, una calidad técnica impecable y unas actuaciones para el recuerdo".

Dirigido y adaptado por Bernabé Rico (Premio del Público del Festival de Málaga 2020 por El inconveniente), con música y letra de David Yazbek y libreto de Robert Horn, el espectáculo cuenta con "coreografías espectaculares, orquesta en directo y un reparto excepcional de 13 actores encabezado por Iván Labanda, protagonista de célebres musicales como La jaula de las locas, Cantando bajo la lluvia o Chicago", han señalado desde el taetro.

Tras una temporada en Barcelona y una gira por España, 'Tootsie, la comedia musical' llega por primera vez a Málaga. El director, Bernabé Rico, ha explicado durante la presentación que "los propios autores del musical asistieron al estreno y nos felicitaron asegurando que de todas las producciones que se habían hecho en el mundo de Tootsie, esta era la que más les había gustado, superando incluso a la de Broadway".

Estrenada en 1982, la película 'Tootsie', no solo arrasó en taquilla, sino que también cambió para siempre la carrera de Dustin Hoffman y la forma en que Hollywood entendía la comedia inteligente. Fue una película con diez nominaciones al Oscar, Jessica Lange lo ganó por Mejor Actriz. Hoffman cuenta que el nombre de Tootsie viene por el apodo con el que llamaba a su perro.

"UN CLÁSICO CON PASAPORTE RENOVADO"

Décadas después, su historia sigue viva, reinventada en un musical que recupera todo su humor, le añade canciones y lo convierte en una obra contemporánea renovada, moderna, descarada y profundamente divertida. Una comedia musical sobre lo difícil (y ridículo) que puede ser intentar sobrevivir en este mundo... y las versiones que inventamos de nosotros mismos para conseguirlo.

La versión musical, estrenada en Broadway en 2019, recibió once nominaciones a los Premios Tony, incluyendo Mejor Musical y Mejor Música Original, y se alzó con el Tony al Mejor Libreto Musical. Desde entonces, 'Tootsie' ha llevado un recorrido internacional por Estados Unidos, Buenos Aires, Tokio, Italia, Japón y ahora España.