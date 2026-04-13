De la Torre dice que alcaldes de la costa echan en falta "buscar la mejor solución entre todos" para obras de Cercanías

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado que los regidores de municipios de la Costa del Sol afectados por las obras previstas en el Cercanías C1 han echado en falta "buscar la mejor solución entre todos" y les ha sorprendido "que no hubiera habido una reunión, una comunicación, un análisis" por parte del Gobierno sobre estas mejoras que podrían suponer el corte parcial de la línea varios meses a finales de 2027.

Así lo ha dicho De la Torre al ser preguntado por los periodistas respecto a la carta remitida por los alcalde y alcaldesas de las localidades de Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola y de la capital malagueña a la Director General del Sector Ferroviario del Ministerio de Transporte sobre estas actuaciones, aún en previsión, y que buscan duplicar parte de la vía.

"Siempre vamos a colaborar en todo lo que sea mejorar, lo hemos pedido el mejorar la C1, que tengan más capacidad los andenes de la estación, que haya vía doble en todo el recorrido; y sabemos que esas obras pueden tener a veces la exigencia de, a lo mejor, parar el tráfico en el menor tiempo posible; pero tiene que haber unas alternativas", ha señalado.

En este sentido, ha indicado que "parece que Renfe tiene previsto actuar más en el tema de autobuses, que puedan ser alternativas a ese transporte público que se pierde"; pero ha incidido en que "eso es lo que echamos de menos, el tener esa información y el buscar la mejor solución entre todos". "Eso tiene toda la lógica", ha considerado en cuanto a la reivindicación de los alcaldes.

Por otro lado, cuestionado por la información del informe que la Dirección General de Carreteras le han enviado al Ayuntamiento de Málaga pidiéndole más información sobre el proyecto de infraestructura relacionado con el impacto en el tráfico que puedan tener todos los proyectos del Ayuntamiento de Málaga, ha apuntado que "esos temas en el plan general están previstos".

Así, aunque ha dicho no conocer aún en detalle ese informe, ha indicado que si se refiere a las viviendas que están ahora mismo haciéndose en zonas como el Distrito Z, el regidor da "más importancia ahora mismo al cuello de botella de la energía que el tema de accesibilidad o movilidad, siendo importante lo de la movilidad".

No obstante, ha asegurado que se estudiará esta cuestión de movilidad con "coordinación y colaboración entre todos para resolverlo" y ha apostado por "salir de lo que es un debate, que me parece estéril, de quién es responsable de que se haga o no se haga, sino que colabore todo el mundo, el ámbito nacional, el ámbito autonómico, el ámbito local"; y en ocasiones los propios promotores.

Asimismo, preguntado por el inicio de las obras previas para Caixaforum, que ha generado posiciones en contra en la zona de Cruz de Humilladero, De la Torre ha asegurado que le parece "una crítica política sin sentido" y ha señalado que "no es una iniciativa privada que busque rentabilidad, es un servicio público el que va a hacer, es una fundación".

Así, ha incidido en que ha leído "críticas absurdas en relación a este tema, como si estuviéramos privatizando la ciudad" cuando, ha dicho, "es un tema de equipamiento". "Ya quisiéramos tener muchas entidades que hagan equipamientos privados tan potentes como este, sería magnífico para Málaga", ha manifestado el regidor.

"Yo me siento orgulloso de que CaixaForum al final se pueda hacer en Málaga, he luchado por ello desde mis primeros años de alcalde, cuando no teníamos casi oferta cultural", ha subrayado De la Torre, quien ha agradecido a la Fundación la Caixa "el que optara y eligiera a Málaga" y que ha señalado que es una parcela "que estaba desaparecida de la circulación".

Sí ha afirmado que "hay que buscar alternativas" a las plazas de aparcamiento que se pierden por estas obras y ha asegurado que está "abierto siempre al diálogo, como es natural, de una manera constructiva, con los representantes vecinales para la búsqueda de esas soluciones".