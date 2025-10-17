De la Torre participa en la ceremonia anual del Pacto de Alcaldes de la UE

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al concejal delegado de Economía, Hacienda, Gestión de Fondos de la Unión Europea y Coordinación de Distritos, Carlos Conde - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al concejal delegado de Economía, Hacienda, Gestión de Fondos de la Unión Europea y Coordinación de Distritos, Carlos Conde, asistió este pasado jueves en Bruselas a la ceremonia anual del Pacto de Alcaldes de la UE.

Durante el acto se abordaron tres temas clave: la contribución climática de las ciudades: ciudades europeas compartieron experiencias para avanzar hacia la descarbonización, mejorar la eficiencia energética y fortalecer la adaptación al cambio climático; la independencia energética y transición justa: se debatió cómo las urbes pueden garantizar el acceso a energía limpia, asequible y segura, evitando que la transición penalice a los colectivos más vulnerables; y, por último, la resiliencia urbana frente a riesgos climáticos: en este panel se trataron estrategias y proyectos para hacer frente a fenómenos extremos alineando infraestructuras, planificación territorial y políticas de urgencia.

El evento reunió a altos cargos europeos, como son la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, y la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, junto a alcaldes y líderes locales, con el objetivo común de reforzar el papel de los gobiernos locales en la construcción de un futuro más resiliente, sostenible y justo para toda Europa.