Torremolinos identifica a los autores de un vertido incontrolado en el arroyo Cueva de la Higuera - AYTO TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga), a través de la Delegación de Medio Ambiente y Sanidad, y Policía Local han identificado a los responsables del vertido incontrolado que el pasado 17 de enero se produjo en una parcela situada en la zona del arroyo Cuenca de la Higuera.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron agentes medio ambientales quienes constataron un vertido de grandes dimensiones tipificado como residuos domésticos voluminosos. Entre los materiales se observaron mobiliario diverso (armarios, mesas, sofás), enseres de hogar, ropa, textiles y restos de mudanza. La disposición de los mismos sugería varias descargas directas mediante vehículo de gran capacidad tipo furgón o camión, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Días después de este primer hallazgo los agentes detectaron un nuevo vertido en la misma zona, ampliándose de manera considerable el volumen de residuos en la zona protegida.

Tras las pesquisas realizadas, en las que también ha colaborado la patrulla verde de la Policía Local, se ha identificado a los autores. Se trata de una empresa de retirada de enseres y chatarra que actuaba en una vivienda del municipio vecino de Benalmádena.

El expediente ya ha sido trasladado al área de Potestad Sancionadora para que dé inicio al procedimiento de infracción por realizar un vertido incontrolado de residuos domésticos en monte público municipal, a los que se les reclamará como infracción grave lo recogido al respecto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Se estima que la infracción podría alcanzar los 10.000 euros.

Por otro lado, desde el Consistorio han recordado que el pasado mes de enero, cuando se produjeron los hechos, la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, denunció lo sucedido a través de sus perfiles sociales y adelantó que ya se habían iniciado las pesquisas correspondientes para dar con los culpables.

La regidora de Torremolinos, Margarita del Cid, ha mostrado su satisfacción al respecto y ha felicitado a los agentes por el trabajo desempeñado para el rápido esclarecimiento de los hechos: "Nuestra ciudad y su entorno natural son un patrimonio que debemos proteger. No vamos a permitir que la irresponsabilidad de unos pocos lo ponga en riesgo".