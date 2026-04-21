Torremolinos (Málaga) pide al Gobierno "soluciones frente a la infrafinanciación de los municipios turísticos"

La alcaldesa de Torremolinos en el foro Spain Talks 2026, dentro del panel 'Tourism Taxes For and Against'. - AYTO TORREMOLINOS

LONDRES 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Torremolinos (Málaga), Margarita del Cid, ha defendido en Londres que "el problema de fondo" que comparten muchos destinos turísticos "no ha sido únicamente la posibilidad de implantar una tasa turística", sino "la infrafinanciación que sufren los municipios que soportan una fuerte presión sobre sus servicios públicos sin recibir una financiación adaptada a esa realidad".

La regidora ha intervenido en el foro Spain Talks 2026, dentro del panel 'Tourism Taxes For and Against', centrado en el papel de las tasas turísticas en la gestión responsable de los destinos.

Durante su participación, Del Cid ha situado el foco en la realidad que viven ciudades como Torremolinos, "que con una población de unos 75.000 habitantes han llegado a funcionar en determinados momentos del año como municipios que multiplican ampliamente esa cifra, con el consiguiente impacto sobre servicios esenciales como la limpieza, la seguridad, el mantenimiento urbano, las infraestructuras o las playas".

Del Cid ha incidido en que "el debate no puede quedarse solo en si hay o no hay tasa turística. El problema de fondo es que los municipios turísticos estamos prestando servicios muy por encima de nuestra población censada y, sin embargo, seguimos sin contar con una financiación adaptada a esa realidad".

La intervención de la regidora ha incidido "en el desequilibrio que se ha producido en muchos destinos consolidados: el turismo ha generado riqueza, empleo y un importante volumen de consumo, pero ese retorno económico no ha llegado de forma proporcional a los ayuntamientos, que han sido precisamente las administraciones que han asumido el refuerzo cotidiano de los servicios públicos y el desgaste que provoca la mayor intensidad de uso de la ciudad".

"El turismo genera actividad económica, genera consumo y genera ingresos fiscales, pero no todo ese retorno revierte directamente en los municipios que hacemos el mayor esfuerzo para sostener el destino cada día", ha señalado Del Cid.

Asimismo, ha defendido que esta realidad "debe ser abordada por el Gobierno de España desde una perspectiva estructural, bien mediante una revisión del modelo de financiación de los municipios turísticos, bien mediante la creación de instrumentos específicos que permitan a los ayuntamientos responder en mejores condiciones al esfuerzo añadido que han soportado".

"Lo que debe abordarse es la infrafinanciación de los municipios turísticos. Ése es el asunto de fondo. A partir de ahí, el Gobierno debe decidir si corrige este problema mediante una mejor financiación o poniendo a disposición de los ayuntamientos herramientas útiles para hacerlo", ha expuesto.

En ese marco, Del Cid ha planteado que la tasa turística "puede formar parte de la conversación, pero siempre como una herramienta posible y no como el eje principal del debate".

Al respecto, ha defendido que, "si se optara por avanzar en esa dirección, corresponde al Gobierno establecer una regulación que ofrezca seguridad jurídica y permita a cada ayuntamiento decidir libremente si la aplica en función de su realidad y sus necesidades".

"No se trata de convertir la tasa turística en una discusión ideológica. Se trata de analizar si puede ser una herramienta útil dentro de un marco regulado y, en todo caso, de que sean los ayuntamientos quienes puedan decidir libremente sobre su aplicación", ha manifestado la alcaldesa.

Además, Del Cid ha subrayado que "cualquier instrumento de este tipo debe ir ligado a principios claros: gestión cercana al territorio, retorno directo al municipio y destino de los recursos a necesidades reales derivadas de la presión turística, como la limpieza, la seguridad, el mantenimiento urbano o la conservación de las playas y del espacio público".

"La sostenibilidad de un destino también empieza por garantizar que la ciudad funcione correctamente cada día, tanto para los vecinos como para quienes nos visitan", ha añadido.

La participación de Torremolinos en Spain Talks 2026 se ha producido en el marco de un encuentro centrado en cómo los destinos han podido gestionar el crecimiento turístico de forma sostenible sin comprometer ni la experiencia del visitante ni la vida cotidiana de las comunidades locales.

En ese contexto, la alcaldesa ha defendido que "no puede hablarse de sostenibilidad real sin abordar al mismo tiempo la suficiencia financiera de los municipios turísticos".

Como conclusión, Del Cid ha reclamado que se abra "un debate serio, útil y pegado a la realidad de los destinos, alejado de posiciones preconcebidas y centrado en dar respuesta a una evidencia compartida por muchos municipios turísticos españoles: que el esfuerzo que ha exigido sostener el éxito turístico no ha estado acompañado de una financiación proporcional".

"Torremolinos quiere seguir siendo un destino de referencia, pero también quiere seguir siendo una ciudad habitable, cuidada y con servicios públicos de calidad. Y para eso hace falta que el Gobierno afronte de una vez el problema real: cómo se financian los municipios turísticos", ha concluido.