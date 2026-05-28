Torremolinos solicita a Gobierno que aclare titularidad del tramo deteriorado de MA-20 para poder agilizar reparación

Tramo deteriorado de la MA-20 entre Torremolinos y Málaga - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) ha solicitado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Unidad de Carreteras de Málaga, que aclare de "forma definitiva" la titularidad del tramo deteriorado de la MA-20, situado en el entorno de la avenida Manuel Fraga Iribarne, en la conexión con el término municipal de Málaga, con el objetivo de "agilizar su reparación y garantizar que cualquier actuación se realice con plena seguridad jurídica".

La zona presenta un "importante deterioro del firme, con fisuras, baches y desgranamiento que afectan a la seguridad vial y a la imagen de uno de los accesos al municipio", según ha indicado el Consistorio de Torremolinos en un comunicado.

El Ayuntamiento ya ha inspeccionado el tramo, ha recabado la documentación técnica disponible y ha dado traslado del expediente a Carreteras para que se pronuncie sobre la titularidad y el mantenimiento de esta vía.

La concejala de Infraestructuras, María Heredia, ha explicado que "el Ayuntamiento no se ha quedado de brazos cruzados; hemos documentado la situación, hemos revisado planeamiento, cartografía, información patrimonial y datos técnicos, y hemos remitido toda la documentación a Carreteras para que se determine con claridad quién debe actuar".

Asimismo, ha subrayado que el Consistorio "quiere dar una solución a un problema que ven los vecinos y los usuarios de esta entrada a Torremolinos", pero ha incidido en que "no podemos intervenir sin garantías en un tramo cuya titularidad no está formalmente despejada".

"Nuestra voluntad es actuar, pero tenemos que hacerlo bien, dentro de la legalidad y con la cobertura administrativa necesaria", ha señalado la concejala.

El expediente municipal recoge que el tramo objeto de análisis se sitúa en la MA-20, en el entorno de la avenida Manuel Fraga Iribarne. Los informes técnicos municipales advierten "del mal estado del pavimento y de los posibles riesgos asociados, como el aumento de la peligrosidad, la acumulación de agua, la pérdida de adherencia o el incremento de la distancia de frenado".

El Ayuntamiento ha remitido al Ministerio documentación relativa al acta de cesión de la antigua N-340 al Ayuntamiento de Torremolinos, de fecha 10 de mayo de 1996, así como documentación vinculada al planeamiento urbanístico y a la solicitud previa de reparación.

De dicho análisis se desprenden discrepancias entre los puntos kilométricos, la documentación gráfica disponible y el límite del término municipal, por lo que el Consistorio ha pedido una resolución formal que permita determinar de manera fehaciente la administración competente.

De igual modo, Heredia ha recordado que el Ayuntamiento viene impulsando actuaciones de mejora del espacio público y renovación de firmes en distintos barrios del municipio, con una planificación que incluye nuevos trabajos de asfaltado.

"Torremolinos está haciendo un esfuerzo importante para mejorar sus calles, sus accesos y sus infraestructuras. Allí donde la competencia municipal es clara, actuamos; y donde existe una duda jurídica, exigimos que se resuelva para poder dar una respuesta eficaz", ha añadido.

Por último, el Consistorio ha insistido en que su "prioridad es que la reparación se ejecute cuanto antes, bien por parte de la administración titular de la vía, bien mediante la fórmula administrativa que permita al Ayuntamiento intervenir legalmente".

Para ello, solicita al Ministerio que emita una contestación formal sobre la titularidad del tramo o, en su caso, habilite los mecanismos necesarios para que Torremolinos pueda asumir la actuación con todas las garantías.

"La ciudadanía no entiende de límites administrativos cuando ve un tramo deteriorado en la entrada de su ciudad. Por eso estamos haciendo todo el trabajo técnico y jurídico necesario para que este asunto deje de estar bloqueado y se pueda reparar", ha concluido.