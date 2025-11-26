Torrox (Málaga), conmocionado tras trágica muerte de una familia por un escape de gas, guarda un minuto de silencio

Torrox, conmocionado tras trágica muerte de una familia por un escape de gas, guarda un minuto de silencio - AYUNTAMIENTO

TORROX (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

El municipio malagueño de Torrox ha guardado este miércoles un minuto de silencio tras la trágica muerte de una familia este pasado martes en una vivienda en la localidad de la comarca de la Axarquía tras un posible escape de gas por mala combustión.

El pueblo, conmocionado por el suceso, se ha concentrado en la plaza de la Constitución, a las puertas del Ayuntamiento. Unas 500 personas, entre las que se encontraban vecinos y compañeros del instituto de unos de los jóvenes fallecidos, han recordado y apoyado a la familia a la que han trasmitido sus condolencias.

También se ha dejado sentir el dolor en estos momentos difíciles durante este minuto de silencio, toda vez que los servicios sanitarios de urgencias han tenido que intervenir y atender a tres mujeres asistentes por crisis nerviosas. Una hora y media después de la convocatoria del minuto de silencio aún continuaba concentrado en la plaza un centenar de personas.

Jamila Hayoun, portavoz de la familia, ha lamentado que "tanto la comunidad marroquí como española en la localidad de Torrox se levantó en la mañana del martes con el terrible suceso, el trágico fallecimiento de cuatro miembros de una misma familia".

"Este trágico suceso tiene completamente conmocionados a todos los vecinos de Torrox. Una verdadera tragedia y desgracia", ha lamentado, al tiempo que ha señalado que "estas desgracias, lamentablemente, no deberían pasar nunca; cuando te tocan tan cerca es una pesadilla".

Ha explicado que eran "una familia trabajadora, tanto el padre como la madre, hijos ejemplares, con una vida por adelante y un sueño que no ha llegado a cumplir", mostrando así pesar y tristeza "ante esa trágica perdida".

Así, "en estos momentos tan difíciles", ha trasladado los "más sentidos pésames y condolencias a toda la comunidad marroquí y el cariño a los seres queridos de las víctimas", sin olvidar el "agradecimiento en nombre de la comunidad marroqui tanto al Ayuntamiento de Torrox como a los vecinos y a las autoridades responsables por la muestra de cariño y de cercanía en estos momentos tan difíciles".

Por su parte, Ahmed El Gharbaoui, representante de la comunidad mulsumana de Torrox, ha dado las gracias "a todo el pueblo de Torrox y al alcalde, en primera persona, y a todo el pueblo español, porque la verdad, ayer no paró el teléfono de sonar de toda España".

Por último, Abderraman Rabah, primo jóvenes fallecidos, que también ha dado las gracias por el apoyo, ha agradecido el apoyo de los compañeros: "Lo quería que todo el mundo y lo quiere todo el mundo". "Es una triste historia escuchar esto de todas las familias, pero es lo que tenemos".

También ha recordado que la familia residía en el municipio malagueño desde 2007 y ha señalado que "el deseo de la familia es que descansen en su país". "Estamos esperando que nos llamen del tanatorio para gestionar el traslado a Marruecos y que descansen allí, en su país, en su tierra, como es debido".

CONMOCIÓN Y LUTO

Por su parte, el alcalde, Óscar Medina, ha dicho que hoy "estamos todos de luto" y ha trasladado todo el apoyo. Ha incidido en que son "días duros", precisando que se ha "decretado tres días de luto oficial, las banderas están a media acta y hemos querido hacer este momento de silencio en apoyo a una familia que se ha perdido".

"Todo el pueblo de Torrox está conmocionado", ha incidido el regidor, que sobre las causas del suceso ha apuntado que "es una mala combustión, es un escape de gas, es el monóxido de carbono, pero, obviamente, la --Policía-- Científica está investigando... pero ha sido una mala combustión, presuntamente, de un calefactor".

Así, ha dicho que "está la Guardia Civil y la Policía Científica, para determinar las causas exactas", pero "ha sido una mala combustión, un escape de gas, lo que ha motivado esta pérdida tan dramática", ha concluido.

Los hechos tuvieron lugar este pasado martes. El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso sobre las 15.20 horas por un posible escape de gas en la calle Pontil, en el casco antiguo del municipio de Torrox, requiriendo asistencia sanitaria para varias personas que estaban en el suelo.

En ese momento, se movilizó al Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a los servicios sanitarios. Desde el 112 indicaron que los fallecidos son dos adultos y dos adolescentes, uno de ellos menor de edad y otro de 19 años.

A la espera de conocer las causas oficiales del fallecimiento de la familia, el Ayuntamiento de Torrox declaró como días de luto este pasado martes 25, este miércoles 26 y el jueves, 27 de noviembre, tiempo durante el que las banderas de edificios públicos municipales permanecen a media asta.

Tampoco se han llevado a cabo actos institucionales en la localidad como muestra de respeto, y se han suspendido el resto de actos organizados o previstos por el Consistorio torroxeño.