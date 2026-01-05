Trasladados al albergue una veintena de vecinos de Cártama (Málaga) desalojados por la crecida del río Guadalhorce

Archivo - Imágenes del desbordamiento del Río Guadalhorce a su paso la localidad de Cártama en marzo de 2025 en una imagen de archivo - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de vecinos de la localidad malagueña de Cártama ha pasado la noche en el albergue tras una nueva crecida del cauce del río Guadalhorce por las fuertes lluvias que ha dejado la borrasca Francis, que también mantiene cortada la carretera principal de acceso a la estación del municipio.

Según ha explicado el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, los últimos rescates tuvieron lugar sobre las tres de la madrugada en la zona de Vega de Riarán, donde se localizó a cuatro personas mayores, una de ellas en silla de ruedas, con hipotermia y fueron trasladadas al albergue.

En declaraciones a Canal Sur Radio, Gallardo ha explicado que a lo largo de la mañana se valorará la situación particular en que se encuentran cada una de las viviendas desalojadas, en su mayoría en la zona rural, y el estado de los caminos de acceso para decidir en cada caso si se puede realojar a las personas afectadas.

El alcalde de Cártama ha recordado que ya van "cuatro inundaciones" en el municipio en el plazo de "un año y dos meses", por lo que "vecinos, voluntarios, policías y todos la verdad es que estamos bastante hartos de que esto vuelva a suceder una y otra vez".

Gallardo ha reconocido que se ha hecho un "trabajo importante en verano" en la limpieza del río Arroyo, pero ha defendido la necesidad de "seguir limpiando ríos y arroyos para por lo menos minimizar los efectos que se están produciendo".

"Habrá que seguir reclamando a las administraciones competentes, pero no se trata de echar la culpa a nadie porque sabemos que es un río muy caudaloso", ha añadido el regidor, que ha detallado que "esta vez nos ha entrado por la parte sur y no puede ser que cada vez que tormentas de estas características lleguen a la Península, pues Cártama se vea afectada de una u otra forma".