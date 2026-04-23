Tres heridos leves en un incendio en una nave industrial en Marbella (Málaga)

Nave incendiada en un polígono de Marbella. - FB AYUNTAMIENTO MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

Tres personas han resultadas heridas de carácter leve por un incendio en una nave del Polígono Industrial La Ermita de Marbella (Málaga), han confirmado fuentes municipales, quienes han apuntado que una persona ha resultado perjudicada por inhalación de humo y dos por quemaduras leves.

El Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Marbella ha sofocado en la mañana de este jueves un incendio en una de las naves de dicho polígono, en una intervención en la que han participado más de una veintena de agentes y seis vehículos de bomberos.

Según han informado desde el Consistorio en sus redes sociales, la rápida actuación del operativo, en la que también han colaborado miembros de Policía Local y Protección Civil, ha impedido la propagación del fuego a las naves de su entorno. Efectivos de bomberos permanecen en la zona realizando labores de refresco.