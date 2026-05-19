Turismo Costa del Sol destaca el liderazgo de la provincia en turismo de golf durante la IAGTO European Convention 2026, el mayor encuentro europeo del segmento - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha destacado "el liderazgo" de la provincia en turismo de golf en el marco de la inauguración de la Iagto European Convention 2026 (IEC), que se celebra en Málaga y que es considerado uno de los encuentros profesionales más importantes del turismo de golf internacional.

El evento reúne a 983 delegados procedentes de 54 países, convirtiéndose en la mayor convocatoria de profesionales del sector celebrada en España dentro de este segmento.

La convención, organizada por Iagto en colaboración con Turismo y Planificación Costa del Sol, Turismo Andaluz y el Ayuntamiento de Málaga, ha registrado un crecimiento del 26% respecto a la edición celebrada anteriormente en Málaga.

Entre los participantes se encuentran 348 turoperadores especializados en turismo de golf procedentes de 42 países, además de proveedores turísticos, resorts, campos de golf, hoteles y organismos turísticos internacionales.

Durante el encuentro se desarrollarán más de 11.000 reuniones de negocio programadas entre operadores turísticos y empresas del sector, consolidando a la convención como una de las principales plataformas internacionales de comercialización turística vinculada al golf. España representa el 40% de los proveedores participantes, con 188 empresas y entidades españolas asistentes, entre ellas más de 80 compañías andaluzas.

En el acto inaugural, Turismo Costa del Sol ha valorado el reconocimiento recibido recientemente por la Costa del Sol como Mejor Destino Europeo de Golf 2025, distinción otorgada por profesionales de la industria turística internacional.

La entidad ha destacado, además, "el peso estratégico" del turismo de golf dentro del modelo turístico de la provincia y su contribución a la desestacionalización y a la atracción de visitantes de alto impacto económico.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha señalado que "la Costa del Sol se ha consolidado como uno de los grandes referentes europeos y mundiales del turismo de golf gracias a una combinación de infraestructuras, conectividad, calidad hotelera y oferta complementaria".

Asimismo, ha destacado que "el reconocimiento como Mejor Destino Europeo de Golf 2025 supone una extraordinaria satisfacción para todo el sector turístico malagueño y andaluz".

En esta línea, ha subrayado que "el turismo de golf representa un segmento estratégico para la provincia por su capacidad para generar empleo estable, dinamizar la economía local y favorecer un modelo turístico sostenible durante todo el año".

Además, ha añadido que "la celebración de encuentros como la Iagto European Convention permite fortalecer relaciones comerciales y consolidar la imagen internacional del destino".

La programación del encuentro incluye sesiones profesionales, reuniones de negocio, acciones promocionales y viajes de familiarización dirigidos a operadores turísticos internacionales. Un total de 40 turoperadores participarán en distintos fam trips organizados por Turismo Costa del Sol y Turismo de Cádiz, permitiendo mostrar campos de golf, hoteles y la oferta cultural y gastronómica de Andalucía.

Según las previsiones presentadas durante la convención, el impacto económico directo del evento superará los dos millones de euros durante la semana de celebración.

Además, Iagto estima que la actividad comercial generada por la convención permitirá alcanzar más de 30 millones de euros en ventas incrementales vinculadas al turismo de golf en Andalucía durante los próximos tres años.

Con su participación en esta nueva edición de la Iagto European Convention, Turismo Costa del Sol continúa reforzando su estrategia de posicionamiento internacional en el segmento de golf, consolidando la imagen de la provincia como uno de los principales destinos europeos para la práctica y comercialización del turismo de golf.